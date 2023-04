Sheezan Khan: तुरुंगाची हवा खाल्ल्यावर इतक्या दिवसानंतर शिजानला तुनिषाची आठवण.. केली भावनिक कविता

Tunisha Sharma Suicide Case News: तुनिषा शर्मा आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अभिनेता शीजान खानला 5 मार्च 2023 रोजी तुरुंगातुन सोडण्यात आले. शीझान खानला १ लाख रुपये भरुन वसई कोर्टानं जामीन मंजूर केला.

जामीन मिळाला मात्र शीझान खानला शिक्षा म्हणून आपला पासपोर्ट कोर्टात जमा करावा लागला आहे.

तुनिषा शर्माच्या आत्महत्येप्रकरणी शिझान तुरुंगात होता. आता जेलची हवा खाल्ल्यावर शीजानला तुनिशाची आठवण सतावत आहे.

(Sheezan khan remembers Tunisha sharma after so long after the he release from jail)



शीझानने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय. या व्हिडिओत शीझान आणि तुनीषा यांच्यातले खास क्षण दिसून येतात. दोघे एकत्र असताना अत्यंत आनंदात दिसत आहेत.

शीझानने तुनीषाच्या आठवणीत सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेयर केली आहे. यात शीझानने एक हिंदी दर्दभरी कविता पोस्ट केलीय. शीझान कविता अशी लिहितो कि..

एक परी उतरी फलक से शफ़क़ की लाली लिए

कहकशा ज़ैसी उसकी आँखें ग़ज़ब की अदाएं लिए,

खुदको देखा भी नहीं खुदको पहचाना भी नहीं

तकब्बुर होता हैं क्या यह उसने जाना ही नहीं

हवा की तरहा आयी वोह पर हवा कही ठहरती नहीं.

क्या तूफ़ान थे उसने सीने में दबाए यह बात वोह किसी से कहती नहीं

थम गया तूफ़ान अचानक अजब सी खामोशी छायी है

बिखरे कुछ टुकड़ों में हमने सिर्फ़ उदासी पायी है

दिल अचानक से है भारी आँखें भी भर आईं है

उसके हमारे दरमियान अब सदियो की तन्हाई है

शफ़क़ को लाली देके वापिस फलक पे वह यूँ चली गई

कहकशा में घर बनाया उसने और वही पर रह गई - शीज़ान ख़ान

अशी कविता लिहीत शीझानने For mine and only TUNNI अशी भावना व्यक्त केलीय. ५ मार्चला शिझानची ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातून जामिनावर सुटका करण्यात आली. यावेळी त्याच्या बहिणी त्याला नेण्यासाठी तुरुंगाबाहेर दिसल्या.

तब्बल 70 दिवसांनी शीझान बाहेर आल्यानं त्याच्या बहिणीही भावुक झालेल्या दिसल्या. तर त्याच्या आईला अश्रूं अनावर झाले.

20 वर्षीय टीव्ही अभिनेत्री तुनिषा शर्माने 24 डिसेंबर 2022 रोजी तिच्या शो 'अली बाबा शो'च्या सेटवर गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

तिच्या आत्महत्येचा आरोप तिचा एक्स बॉयफ्रेंड आणि को-स्टार शीझान खानवर होता. अभिनेत्रीच्या आईने शीजानच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आणि त्यानंतर तिला 25 डिसेंबरला अटक करण्यात आली.