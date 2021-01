शहनाजचा डान्स कव्हर फुल्ल टू हीट ; तासाभरात 70 हजारापेक्षा अधिक व्ह्युज  

मुंबई - मॉडेल आणि अभिनेत्री शहनाज गिल सध्या फॉर्मात आली आहे. तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच हीट झाला आहे. शहनाजनं त्या व्हिडीओला डान्स कव्हर असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे त्या व्हिडिओला तासाभरात 70 हजारापेक्षा अधिक व्ह्युज मिळाले आहेत. सोशल मीडियावर नेहमीच अॅक्टिव्ह असणारी शहनाज आता व्टिटरच्या ट्रेडिंगचा विषय आहे.

बिग बॉसच्या मागच्या पर्वातील ती स्पर्धक होती. त्यावेळी ती लोकप्रिय झाली होती. त्या स्पर्धेच्या निमित्तानं तिला वेगळी ओळख मिळाली होती. आता शहनाज वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. तिला कायम चर्चेत राहायला आवडते. मागे तिचा किसिंगचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यावरुन ती मोठ्या प्रमाणात ट्रोलही झाली होती. यासगळ्याचा शहनाजवर काही एक परिणाम झालेला दिसला नाही.

SHEHNAAZs DANCE COVER has just released and #Sidnaaz fans are loving it!

P.S - We want more dance covers @ishehnaaz_gill #Sidk #ShehnaazGill #Shehnaazians #cover #dance #dancecover pic.twitter.com/yXPfJh0pM3

— Siddharth Kannan (@sidkannan) January 12, 2021