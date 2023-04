By

Salman Khan Troll: 'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमाच्या ट्रेलर लॉंच दरम्यान सलमान खाननं शहनाझ गिलला मूव्ह ऑन करण्याचा सल्ला दिला. बिग बॉस फेम अभिनेत्री शहनाझ गिलनं काही वर्ष दिवंगत सिद्धार्थ शुक्लाला डेट केलं होतं. सिद्धार्थ शुक्लाच्या मृत्यूनंतर शहनाझ गिल अक्षरशः कोसळली होती. सिद्धार्थच्या अचानक जाण्यानं तिला सुन्न केलं होतं.

तिला पुन्हा आपल्या क्यूट-बडबड्या अशा मूळ स्वभावात यायला खूप वेळ लागला होता. शहनाझ गिल गेल्या काही दिवासंपासून राघव जुयालच्या खूप क्लोज आहे, आणि याच कारणानं सलमाननं तिला रिलेशनशीपविषयी पुन्हा विचार करण्याचा सल्ला दिला.(Shehnaaz Gill fans trolled salman khan for slamming sidnaaz in the kapil sharma show)

शहनाझ जेव्हा 'कपिल शर्मा शो' मध्ये पोहोचली होती तेव्हा तिनं सलमान खाननं तिला जो मूव्ह ऑनचा सल्ला दिला होता त्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. शहनाझ गिल म्हणाली की, ती मूव्ह ऑन करेल पण जेव्हा तिला वाटेल तेव्हा.

सलमान खानने देखील तिला समजावताना म्हटलं की, ''काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर सिडनाज..सिडनाज...इतकं होतंय..तु समजतेयस ना..पण आता तो या जगात नाही..तरिही तो जिथे असेल त्याला देखील वाटत असेल की तुझ्या आयुष्यात कोणीतरी यावं''.

सलमान खान म्हणाला,''त्याला देखील हेच वाटत असेल की,हिचं लग्न होवो..मुलंबाळं होवू देत. पण सोशल मीडियावर जे लोक उगाचच सिडनाज सिडनाज करुन आजही बोलतात त्यांना मला विचारायचंय ही आयुष्यभर अविवाहित राहिल का? आणि हे जे कोण सिडनाज ..सिडनाज करतात..त्यांच्यापैकी एकाला हिनं पसंत केलं तर तो स्वतः लगेच तयार होईल लग्नासाठी''.

आता सलमान खानचं हे वक्तव्य #SidNazz च्या चाहत्यांना खटकलं आहे आणि सोशल मीडियावर सलमानला ट्रोल केलं जात आहे.

एका नेटकऱ्यानं व्हिडीओ शेअर करत लिहिलं आहे की-'मध्यस्थी करायचं काम तू सोडून दे सलमान. तिला माहिती आहे तिच्यासाठी काय योग्य आहे आणि काय चुकीचं. तिला जेव्हाही मूव्ह ऑन करायचं असेल तेव्हा ती करेल.तू तुझा विचार कर की तू केव्हा मूव्ह ऑन होशील. आम्हाला सिडनाजचा अभिमान आहे;.

एका नेटकऱ्यानं तर लिहिलं आहे की,'सिडनाज आणि शहनाझचे जे खरे चाहते आहेत त्यांना मी विनंती करतो की शहनाझला मिळवण्याचा जो कोणी प्रयत्न करतोय त्याला थांबवावं लागेल'.

सलमान खान जेव्हा सिडनाज संदर्भात बोलत होता त्यादरम्यान शहनाझ गिलचा चेहरा खूपच उतरला होता. ही क्लीप एका नेटकऱ्यानं शेअर केली. आणि लिहिलं की, 'शहनाझचा चेहरा खूपच उदास दिसत होता जेव्हा सलमान सिडनाज आणि त्यांच्या चाहत्यांविषयी बोलत होता'.

माहितीसाठी इथं सांगतो की कपिल शर्मा शो मध्ये शहनाझ गिल आणि सलमान खान त्यांच्या 'किसी का भाई किसी की जान सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी गेले होते.