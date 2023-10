Shehnaz Gill: धक्कादायक! अभिनेत्री शेहनाज गील हॉस्पिलमध्ये दाखल, काय आहे कारण?

By

अभिनेत्री शेहनाज गील हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली आहे. शेहनाजने हॉस्पिटलमधून व्हिडिओ शेयर करत तिच्या फॅन्सना ही बातमी दिली आहे. शेहनाज अचानक हॉस्पिटलमध्ये भरती झाल्याने तिच्या फॅन्सना काळजी लागून राहिली आहे.

(Shehnaaz Gill hospitalised What is the reason)

काय झालंय शेहनाजला असा प्रश्न पडला असेल तर आम्ही सांगतो. शेहनाजने हॉस्पिटलमधून एक व्हिडिओ शेयर केलाय ज्यात तिने म्हटलंय की, तिने सँडविच खाल्ल होतं त्यामुळे तिला इन्फेक्शन झालंय. त्यामुळे काही दिवस तरी ती हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणार आहे.

अभिनेत्री शहनाज गिल सध्या मुंबईच्या कोकिलाबेन हॉस्पिटलमध्ये फूड इन्फेक्शनमधून बरी झाली आहे. तिने अलीकडेच तिच्या थँक यू फॉर कमिंग या चित्रपटाचे रिलीज पाहिले आणि चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान ती आजारी पडली. सोमवारी उशिरा, चित्रपटाची सह-निर्माती रिया कपूरने तिची प्रकृती विचारपूस करण्यासाठी तिला रुग्णालयात भेट दिली.

शहनाजने हॉस्पिटलमधून इंस्टाग्राम लाइव्ह केले होते. लाईव्ह सेशनचा एक व्हिडिओ चाहत्यांनी ऑनलाइन शेअर केला आहे. हॉस्पिटलचे कपडे घालून हॉस्पिटलच्या बेडवर पडून ती म्हणाली होती, “देखो समय सबका आता है, सबका जाता है. मेरे साथ भी वही हुआ है. फिर आएगा थोडे दिन बाद. मित्रांनो, मी आता ठीक आहे. मला बरं नव्हतं. मला संसर्ग झाला होता. मी सँडविच खाल्लं होतं त्यामुळे मला त्याचं इन्फेक्शन झालं होतं."