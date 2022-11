Shehnaaz Gill: तुझ्यासाठी कायपण! 16 तासांचा विमान प्रवास फक्त शहनाजला भेटण्यासाठी..

बिग बॉस सीझन 13 मधून जबरदस्त लोकप्रियता मिळवलेली पंजाबची कतरीना म्हणजेच शहनाज गिल आता हिंदी मनोरंजन सृष्टीतही चांगलेच नाव मिळवत आहे. अत्यंत कमी वेळात शहनाजला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. शहनाजच्या स्वभावाचे, तिच्या वागणूकीचे नेहमीच कौतुक होत असते. तिचे फॅन फॉलोइंग जबरदस्त आहे. इतके की तिला भेटण्यासाठी एक फॅन चक्क अमेरिकेतून दुबईमध्ये तिला भेटण्यासाठी पोहोचली. सध्या हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

(Shehnaaz Gill's fan travels 16 hours from USA just to meet her, breaks down in tears after hugging her)

कुणालाही विश्वास बसणार नाही शहनाजचे फॅन्स तिला भेटण्यासाठी चक्क सातसमुद्र पार करून पोहोचले. शहनाज सध्या दुबईमध्ये एका कार्यक्रमासाठी गेली आहे. तिची इतकी फॅन फॉलोइंग जबरदस्त आहे, याचं ताजं उदाहरण एका व्हिडिओवरुन समोर आलं आहे. दुबईमध्ये तिला भेटण्यासाठी फॅन्सनी गर्दी केली. केवळ दुबईतील फॅन्सच नाही तर चक्क कॅलिफोर्निया वरून म्हणजेच अमेरिकेतून १६ तासाचा प्रवास करून एक फॅन तिला भेटायला आली. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

शहनाजला पाहून तिच्या फॅनला आनंद तर झालाच पण शहनाजने त्यांना मिठी मारताच त्यांचे अश्रु अनावर झाले. एवढेच नही तर चाहत्यांचे असे प्रेम पाहून शहनाजचेही डोळे पाणावले. तिला भेटायला आलेल्या फॅनला इतका आनंद झाला होता की, त्या म्हणत होत्या, "मी शहनाजची फॅन आहे, तिच्यासाठी काही करू शकते".

शहनाज सध्या बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानसोबत 'किसी का भाई, किसी की जान' या चित्रपटात दिसणार आहे. शिवाय शहनाज गिलने तिचा चॅट शो 'देसी वाइब्स' सुरू केला आहे ज्यामध्ये तिने पाहुणे राजकुमार राव यांच्याशी पहिल्यांदा खुलेपणाने संवाद केला होता.