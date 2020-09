"तु ह्या लढाईत एकटी नाहीस" म्हणत पायल घोषला शर्लिन चोप्रा आणि कंगना रनौतचा पाठिंबा

मुंबई- काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री पायल घोषने अनुराग कश्यपविरोधात वर्सोवा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तिने चित्रपट निर्माता अनुराग कश्यपवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. तथापि हे आरोप समोर आल्यानंतर हुमा कुरेशी, तपासी पन्नू, कल्की कोचलीन, अंजना सुखानी, सुरवीन चावला यासारख्या अन्य अभिनेत्री अनुरागच्या समर्थनार्थ उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी असंही म्हटलं की हे आरोप शक्ती विरोधात उभे केले गेले आहेत. त्याचा आवाज थांबवण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणून शर्लिनने पायल घोषला समर्थन करण्यास पुढाकार घेतला.

शर्लिनने ट्विट केलं, 'प्रिय पायल घोष, आपण या लढाईत एकटे नाहीत हे कृपया समजुन घे. सर्वजण ज्यांना सत्यतेची आणि अखंडतेची कदर आहे ते सर्व तुझ्यासोबत आहेत. ते म्हणतात पायलला तक्रार नोंदवण्यासाठी ५ वर्ष का लागली. ठीक आहे, खूप वेळ लागतो असे अनुभव जाहीर करायला. सोप्पं नाही आहे हे.'

Dear @iampayalghosh , pls understand that u r not alone in this fight. All those who value truthfulness n integrity r with u. They say - why did Payal take 5 years to lodge a complaint. Well, it takes a lot of bravery, resilience n grit to disclose such experiences. Its not easy. https://t.co/2C8mKBxgus — Sherni (@SherlynChopra) September 27, 2020

Its ridiculous to argue that a woman must report an untoward incident as and when it happens. Does reporting the matter years later make the truth untrue??

I thank @KanganaTeam for encouraging us to speak the truth and not feel intimidated by the high and mighty..#TruthMatters https://t.co/xrp674Am89 — Sherni (@SherlynChopra) September 27, 2020

शार्लिन चोप्राने पुढे ट्विट केलं की, 'एखाद्या स्त्रीला अनुचित घटनेची नोंद लगेच घटना घडल्यावर दाखल करायली हवी होती यावर वादविवाद करणं ही खेदाची गोष्ट आहे. काही वर्षांनंतर प्रकरण नोंदवण्यामुळे सत्य असत्य ठरतं का? मी कंगनाचे आभार मानते कि आम्हाला सत्य बोलण्यास प्रोत्साहित केलं आहे. पायल घोषने ट्विट करून शर्लिन चोप्राचे समर्थनासाठी आभार मानले.

संपादन- दिपाली राणे-म्हात्रे

