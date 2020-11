विद्या बालनच्या सिनेमातून विजय राज यांना डच्चू, नवीन अभिनेत्याच्या शोधात निर्माते मात्र बजेटचे तीनतेरा

मुंबई- अमित मासुरकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनत असलेल्या विद्या बालनचा आगामी सिनेमा 'शेरनी'च्या निर्मात्यांवर बजेटचं एक मोठं ओझं वाढणार आहे. या सिनेमामध्ये महत्वाची भूमिका साकारणारे अभिनेते विजय राज यांना छेडछाड केल्या प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली आहे. यासाठी निर्मात्यांनी विजय यांना सिनेमातून बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. आता निर्मात्यांना त्यांचा सिनेमा पुन्हा एकदा शूट करणं गरजेचं आहे. हे ही वाचा: ...म्हणून कंगनाला आली मुंबईची आठवण 'शेरनी' सिनेमाच्या दुसरं शेड्युल काही दिवसांपूर्वीच बालाघाटमध्ये सुरु झालं होतं. याआधी या सिनेमाचं शूटींग लॉकडाऊनच्या आधी मार्च महिन्यात झालं होतं. तेव्हापासून विजय राज या सिनेमाचा भाग होते. आता त्यांना सिनेमातून काढून टाकण्यात आलं आहे. यासाठी निर्मात्यांना काही सीन्स पुन्हा एकदा शूट करावे लागणार आहेत ज्यामध्ये विजय राज उपस्थित होते. याचा हिशोब केल्यास प्रोडक्शन हाऊसला दररोजचं जवळपास २० लाख रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागणार आहे. सिनेमाच्या कथेत कोणताही बदल केला गेला नसला तरी विजय राज यांच्या जागी दुस-या अभिनेत्याला त्याच्या जागी घेतलं जाणार आहे. २९ ऑक्टोबरला 'शेरनी' सिनेमाच्या शूटींग दरम्यान सेटवर विजय राज यांच्यावर एका सहाय्यक दिग्दर्शकाने विजयने गैरवर्तन करत चुकीच्या पद्धतीने हात लावल्याचा आरोप केला आहे. मात्र विजय यांनी आपण केवळ खांद्यावर हात ठेवला होता आणि माझ्या भावना चुकीच्या नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र जेव्हा प्रोडक्शनने त्यांच्यावर दबाव टाकला तेव्हा त्यांनी पिडितेची माफी मागितली. विजय यांनी माफी मागितल्यानंतरही पिडितेची खात्री पटली नाही म्हणून तिने विजय यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली. मात्र विजय यांची मंगळवारी लगेचच जामिनावर सुटका करण्यात आली. सिनेमाची शूटींग सुरु आहे मात्र विजय आता या सिनेमाचा भाग नाहीत. sherni film makers has removed vijay raaz from the vidya balan film



