सहा महिन्यांपासून नर्स म्हणून कोरोना रुग्णांची सेवा करणारी 'ही' अभिनेत्री झाली कोरोना संक्रमित

Tested Positive* #Admitted अभी oxygen की कमी महसूस हो रही है पोस्ट उनके लिए जो कहते हैं कोरोना कुछ नहीं #serving #continuously from past 6 months with all of your best wishes and prayer आप सभी की दुआएँ ने छ: महिने तक जंग के मैदान में सलामत रखा और मुझे पूरा भरोसा है की अब भी आप सब की दुआओं से ही मैं जल्द स्वस्थ हो जाऊँगी अभी तक कोई vaccine तैयार नहीं हुई है तो अपना व अपने प्रियजनों का ख़्याल रखें, #socialdistancing का पालन करना, मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ बार बार धोना, sanitiser का इस्तेमाल करना न भूले “याद रहे सबसे ज़रूरी दो गज की दूरी असीम प्रेम व सम्मान के लिए आभार जय हिंद #coronafighternurse #shikhamalhotra #versatile #actress #coronawarriorsindia

