शिल्पा शेट्टी दुसऱ्यांदा आई; शेअर केला मुलींचा गोंडस फोटो

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील लाडकी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ही दुसऱ्यांदा आई झाली असून तिने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. १५ फेब्रुवारीलाचा तिने या परीला जन्म दिला आहे व आज सोशल मीडियावर दुसऱ्यांदा आई झाल्याचे तिने जाहीर केले. पण तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, तिच्या प्रेग्नंसीची साधी चर्चाही झाली नाही अन् तिला बाळ कसे झाले?

शिल्पाने नुकताच इन्स्टाग्रामवर आपल्या मुलीच्या हाताचा फोटो शेअर करत ही गूड न्यूज दिली आहे. तिने मुलीचे नाव समीशा शेट्टी कुंद्रा असे ठेवले असून या नावाचा अर्थही सांगितला आहे. आमच्या प्रार्थनेचे उत्तर आम्हाला एका चमत्काराच्या रूपाने मिळाले आहे, असे तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, तर सर्वात सुरवातीला ओम श्री गणेशाय नमः लिहून कॅप्शनची सुरवात केली आहे. मुलीच्या येण्याने शिल्पा व राज अत्यंत खूश आहेत तर त्यांचा मुलगा विहान बहिणीच्या येण्याने उत्साही आहे.

