Shivali Parab: कल्याणच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढलेली शिवाली ते कॉमेडी क्विन.. जाणून घ्या भन्नाट प्रवास..

Shivali Parab News: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा प्रेक्षकांच्या आवडीचा शो. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा मधून सगळे कलाकार संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकप्रिय झाले.

केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर जगभरातल्या प्रेक्षकांकडून या कलाकारांचं कौतुक होतंय. याच महाराष्ट्राची हास्यजत्रा मधून अत्यंत कमी वयात कॉमेडी क्विन अशी ओळख मिळवलेली अभिनेत्री म्हणजे शिवाली दीपक परब.

शिवालीने सकाळ Unplugged मध्ये तिचा आजवरचा अभिनयाचा प्रवास आणि कल्याणच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढलेली मुलगी आज इथवर येऊन कशी पोहोचली याचा खुलासा केलाय.

शिवालीची कल्याणची चुलबूली म्हणून ओळख आहे. शिवालीचे वडील रिक्षा चालवतात. आई शिवणकाम करणारी गृहिणी. एक लहान बहीण.

मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबातून आलेल्या शिवालीने सर्वांसारखं शिकून छोटीमोठी नोकरी करून घराला आधार देण्याची इच्छा बाळगलेली. अगदी शिवालीने अनेक ठिकाणी जॉब साठी इंटरव्हू सुद्धा दिले.

शिवाली गणितात हुशार. त्यामुळे तिने कॉमर्सचा पर्याय निवडला. गणितात हुशार असलेल्या शिवालीने कॉमेडीचं गणितही अचूक ओळखलं.

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शो साठी संधी मिळाल्यावर शिवालीने त्या संधीच खऱ्या अर्थाने सोनं केलं. टीव्ही समोर लहानपणी कॉमेडी शो पाहणारी शिवाली आज हास्यजत्रेच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचली आणि मनामनावर अधिराज्य गाजवू लागली.

शिवालीचे अनेक कॅरेक्टर हास्यजत्रेत लोकप्रिय आहेत. मग ते शिवाली अवली कोहली, चिकचिक बूम, नम्रताची बहीण बनून पृथ्वीकला त्रास देणं, शिवाली हे खरंय का म्हणत वडिलांना सतावणारी अतरंगी पोरगी, शाळेतली आगाऊ विद्यार्थिनी असे शिवालीचे अनेक कॅरेक्टर फेमस आहेत.

शिवाली आज तिच्या आई वडिलांना अभिमान वाटेल असं काम करतेय. मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या शिवालीने आई वडिलांना अभिमान वाटेल अशी स्वतःची यशस्वी कारकीर्द केलीय.

याशिवाय शिवालीने तिचा आजवरचा प्रवास, हास्य जत्रेतील गमतीजमती, शिवाली अवली कोहली या कॅरेक्टरचा जन्म कसा झाला, हास्यजत्रेतील प्रसाद ओक, सई ताम्हणकर, प्राजक्ता माळी कडून ती कोणती गोष्ट शिकली आहे?

असे काही खास किस्से तिने सकाळ Unplugged मध्ये बोलताना सांगितले