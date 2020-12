अभिनेत्री श्रद्धा कपूरच्या भावाला कोरोना व्हायरसची लागण

मुंबई- बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूरचा भाऊ आणि अभिनेते शक्ती कपूर यांचा मुलगा सिद्धांतला कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. तो सध्या गोव्यात आहे जिथे त्याने कोविडची टेस्ट केली आणि त्याचा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आला. सिद्धांत कपूरचे वडिल शक्ती कपूर यांनी मिडियाला याआधी सांगितलं होतं की माझ्या मुलाला कोविड-१९ची लक्षणं जाणवत आहेत. त्यामुळे तो कोविड-१९ची टेस्ट करत आहे. तर काही मिडिया रिपोर्ट्सनुसार स्वतः सिद्धांतने तो कोरोना पॉझिटीव्ह असल्याचं कन्फर्म केलं आहे. बर्थडे स्पेशल: कधीकाळी कुलीचं काम करत होते रजनीकांत, 'या' मित्रामुळे बनले सुपरस्टार सिद्धांत कपूरने ई टाईम्सला सांगितलं की, रविवारी माझी तोंडाची टेस्ट निघून गेली होती. मला वाटलं आता टेस्ट करायला हवी आणि माझी टेस्ट पॉझिटीव्ह आली. मी गोव्यात आहे. आमचं इथे घर आहे. देवाची कृपा आहे की मी मुंबईमध्ये गर्दीत आणि ट्रॅफिमध्ये नाहीये. मी स्वतःला क्वारंटाईन केलं आहे. मला वाटतं की मी काही दिवसात ठिक होईन. सिद्धांत कपूर शेवटचा भूत-पार्ट वन द हॉन्टेड शिपमध्ये दिसून आाला होता. याशिवाय तो अमिताभ बच्चन आणि इमरान हाश्मीसोबत आगामी सिनेमा चेहरेमध्ये दिसणार आहे. हा सिनेमा जुलै २०२० मध्ये रिलीज होणार होता. मात्र कोरोनाच्या कारणामुळे आता ही तारिख पुढे ढकलण्यात आली आहे. shraddha kapoor brother siddhanth tests covid 19 positive in goa says quarantined myself

