ShubhMangal Zyada Saavdhan : आयुषमान झाला 'गे' अन् उडवली धमाल!

आयुषमान खुराना नेहमीच हटके चित्रपट करताना दिसतो. 2017 मध्ये आलेला त्याच्या 'शुभमंगल सावधान' या चित्रपटाने प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. आता पुन्हा एकदा तो 'शुभमंगल ज्यादा सावधान' हा चित्रपट घेऊन येत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर आजा रिलीज झाला आणि चित्रपटाच्या विषयामुळेच हा ट्रेलर क्षणार्धात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

#AyushmannKhurrana opts for refreshingly different themes always... #ShubhMangalZyadaSaavdhan promises to be bold, interesting and entertaining... #ShubhMangalZyadaSaavdhanTrailer: https://t.co/x6ctmR19cK

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 20, 2020