Pop Singer Madonna: हॉलीवूडची प्रसिद्ध पॉप सिंगर मॅडोनाला अख्खं जग ओळखतं. सध्या ती आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार,तिला आपल्यापेक्षा छोट्या वयाच्या मुलासोबत प्रेम झालं आहे.

२९ वर्षाचा बॉक्सिंग कोच जोश पॉपर सोबत सध्या तिच्या डेटिंगच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. इंट्रेस्टिंग गोष्ट ही आहे की त्यांच्या वयात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे.(Singer Madonna is dating guy who is 29 years old Boxing Coach)

जोश पॉपर न्यूयॉर्कमध्ये आपल्या जीममध्ये मॅडोनाच्या ६ मुलांना ट्रेनिंग देत आहे. मॅडोनानं काही दिवसांपूर्वी इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर करत आपला कथित बॉयफ्रेंड जोश सोबत आपले काही फोटो शेअर केले आहेत.

मॅडोनानं बॉयफ्रेंड एंड्र्यू डर्नेलपासून वेगळं झाल्यानंतर काही दिवसांतच तिच्या आणि पॉपरच्या डेटिंगच्या बातम्या चर्चेत आल्या.

मॅडोनानं आपल्या करिअरमध्ये म्हणे अनेकांना डेट केलं आहे. ती फिटनेस ट्रेनर कार्लोस लियोनसोबतही नात्यात होती. कार्लोस आणि मॅडोनानं ऑक्टोबर १९९६ मध्ये आपला पहिला मुलगा लूर्डेस लियोनला जन्म दिला होता. एका मुलाखतीत तिनं दोनदा लग्न करून आपण मोठी चूक केल्याचं मान्य केलं होतं.

गेल्या महिन्यात,मॅडोनाचा मोठा भाऊ एंथोनी सिस्कोनचं निधन झालं. ६६ वर्षाच्या वयात एंथोनीनं अखेरचा श्वास घेतला होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार एंथोनीला दारुचं व्यसन जडलं होतं,यामागे कौटुंबिक वाद हे कारण समोर आलं.

तर मॅडोनाच्या घटस्फोटाविषयी बोलायचं झालं तर तिचं पहिलं लग्न अमेरिकी अभिनेता-दिग्दर्शक सीन पॅनसोबत झालं होतं. हे लग्न १९८५ ते १९८९ इतकी वर्षच टिकलं.

यानंतर मॅडोनानं अमेरिकी सिने-दिग्दर्शक गाय रिची सोबत २००० साली दुसरं लग्न केलं. पण हे नातं देखील ८ वर्षापर्यंतच टिकलं.