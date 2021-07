लग्नाआधीच गोड बातमी; अभिनेत्री आलीये चर्चेत

बॉलिवूड अभिनेत्री फ्रीडा पिंटो (freida pinto) ‘स्‍लमडॉग मिलेनियर’ (slumdog millionaire) या चित्रपटामधील अभिनयामुळे विशेष लोकप्रियता मिळाली. फ्रीडा ही एक भारतीय अभिनेत्री आहे. पण ती ब्रिटीश आणि अमेरिकन चित्रपटांमध्ये काम करताना दिसते. फ्रीडाने नुकतेच तिच्या होणारा नवरा कॉरी ट्रॅनसोबतचे (Cory Tran) खास फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये फ्रीडा तिचे बेबी बंप फ्लॉन्ट करत आहे. फ्रीडाने या फोटोमध्ये ब्लॅक कलरचा फ्लोरल ड्रेस घातला आहे. फ्रीडाने हे फोटो शेअर करत गूड न्यूज दिली आहे. सोशल मीडियावर फ्रीडाच्या फोटोला कमेंट करत सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या.(slumdog millionaire actress freida pinto announce expecting her first child share photo and flaunts her baby bump)

फ्रीडाने कॉरी ट्रॅनसोबतचे फोटो शेअर करून त्याला कॅप्शन दिले, 'बेबी ट्रॅन येणार आहे.' फ्रीडाच्या या फोटोला अनेक कलाकारांनी कमेंट केली आहे. अभिनेत्री नरगिस फाखरीने कमेंट केली ‘तुम्हाला दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा’ तर अभिनेत्री मृणाल ठाकुरने कमेंट केली, 'फ्रीडा आणि कॉरीला खूप खूप शुभेच्छा.

2019 मध्ये झाला होता साखरपुडा

फ्रीडा आणि कॉरीचा नोव्हेंबर 2019 मध्ये साखरपुरडा झाला होता. तेव्हा फ्रीडाने कॉरीसोबतचे फोटो शेअर करून चाहत्यांना तिच्या साखरपुड्याबद्दल माहिती दिली होती. फ्रीडाने कॉरीच्या वाढदिवसादिवशी त्याच्यासोबतचा फोटो शेअर करून त्याला कॅप्शन दिले होते,'आता मी खूप भावनिक झालीये. जेव्हापासून मी त्याच्याबरोबर आहे तेव्हापासून मला जीवनाचा वेगळा अर्थ समजला आहे. मी खूप आनंदी आहे.

