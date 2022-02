सोनाली कुलकर्णीनं(Sonalee Kulkarni) मराठी सिनेइंडस्ट्रीत आपल्या अभिनयाच्या-नृत्याच्या जोरावर आपलं नाव कमावलं आहे. इतकच काय तर बॉलीवूड(Bollywood) मध्येही तिनं केव्हाच एन्ट्री मिळवली आहे. कोरोनाचे निर्बंध उठविल्यानंतर जेव्हा सिनेमागृह खुली झाली तेव्हा मराठीत प्रदर्शित झालेल्या तिच्या 'झिम्मा' आणि 'पांडू' सिनेमांनी बॉक्सऑफिसवर कमाल करून दाखवली. आता सोनालीनं डिजिटल विश्वात एन्ट्री केली आहे, ती तिच्या आगामी 'बेस्टसेलर' या वेब सिरीजच्या माध्यमातून. अॅमेझॉन प्राइमवर तिची ही वेब सिरीज १८ फेब्रुवारी २०२२ पासून आपल्या भेटीस येत आहे. अर्थात मराठी प्रेक्षकांसाठी सोनालीनं दिलेली ही मनोरंजनाची नवी मेजवानी असणार आहे.

या सिरीजमध्ये तिच्यासोबत मिथुन चक्रवर्ती,गौहर खान,श्रुती हसन,अर्जुन बाजवा असे बडे हिंदी स्टार्सही महत्त्वाच्या व्यक्तिरेखा साकारताना दिसणार आहेत. या थ्रीलर वेबसिरीज मध्ये सोनालीनं आतापर्यंतच्या नेहमीच्या भूमिकांपेक्षा खूप वेगळी व्यक्तीरेखा साकारली असणार हे त्या सिरीजचा प्रोमो पाहून लक्षात येते. स्वतः सोनालीनं एका मुलाखतीत सांगितलं आहे की,'' या सिरीजमधलं थ्रील लोकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणार आहे. कल्पनेपलिकडील एक गोष्ट यात पहायला मिळणार असल्याचंही तिनं नमूद केलं आहे. यातील प्रत्येक प्रसंग प्रेक्षकांना तर्क-वितर्क लावण्यास आणि ते दरवेळी बदलण्यास भाग पाडतील'' असंही ती म्हणाली.

