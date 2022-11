Sonam Kapoor Video: सोनम कपूर आणि आनंद अहूजा यांनी याच वर्षी २० ऑगस्ट रोजी एका क्यूट मुलाला जन्म देत आई-बाबा होण्याचा आनंद अनुभवलाय. २०१८ मध्ये दोघांचं मोठ्या धूमधडाक्यात लग्न झालं होतं. सध्या दोघंही आपल्या मुलासोबत आपला नवा प्रवास एन्जॉय करत आहेत. सोनम कपूर एक आई म्हणून आपली जबाबदारी चांगली सांभाळताना दिसत आहे. (Sonam kapoor and Anand ahuja with Anil kapoor go for a vacation,watch Video)

हेही वाचा: Viral Photo: शाहरुखचा 'मन्नत' डायमंडनं सजला, बंगल्याबाहेर रोजपेक्षा दुपटीनं वाढली पाहणाऱ्यांची गर्दी...

आपल्या मुलासोबत सोनम कपूर आणि आनंद आहूजा पहिल्या व्हेकेशेनवर गेले आहेत. अर्थात या ट्रीपवर सोनमला तिचे वडील अभिनेते अनिल कपूर आणि सुनिता कपूर देखील जॉइन करणार आहेत. सोनम कपूरने खूप सुंदर फोटो शेअर केले आहेत ज्यात ती आपल्या मुलासोबत दिसत आहे.

हेही वाचा: गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....



सोनम कपूर तिच्या लेटेस्ट रीलमध्ये मुलगा वायु कपूर आणि पती आनंद आहूजासोबत वेळ घालवताना दिसत आहे. या रीलमध्ये सोनम कपूर आनंद आहूजा आणि वायू सोबत रोड ट्रीपवर निघालेली दिसत आहे. लगेच पुढची झलक दिसतेय त्यात अनिल कपूर आपल्या नातवाला प्रेमानं फिरवताना दिसत आहेत. तर सोनम आपल्या लाडक्याला छातीशी घट्ट धरुन त्याच्यावर मायेचा वर्षाव करताना दिसत आहे.

सोनमच्या या व्हिडीओवर भूमी पेडणेकर,आलिया भट्ट,आनंद आहूजा आणि अथिया शेट्टी अशा अनेकांनी प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. सोनमने याआधी आपल्या मुलासोबत काही फोटो शेअर केले होते आणि त्याची जोरदार चर्चा रंगली होती. तिनं शेअर केलेल्या एका व्हिडीओत ती बाळाला ब्रेस्ट फीडिंग करतानाही दिसली होती.

सोनमनं या वर्षीच आपल्या प्रेग्नेंसीची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली होती. तिनं बेबी बम्प सोबत आपला फोटो शेअर करत आपण आयुष्यात एका नव्या चिमुकल्या पाहुण्याचं स्वागत करणार आहोत ही गूड न्यूज तिनं चाहत्यांना दिली होती. प्रेग्नेंसी दरम्यान तिनं केलेले फोटोशूटही भलतेच चर्चेत आले होते.