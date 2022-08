Sonam Kapoor: सोनम कपूरला नुकताच पूत्ररत्नाचा(Baby Boy) लाभ झाला आहे. यामुळे संपूर्ण कपूर आणि आहूजा कुटुंब भलतंच खुशीत आहे. सोनमचे चाहते देखील सोनम आणि आनंद आहूजावर अभिनंदनाचा वर्षाव करताना दिसत आहेत. बॉलीवूडमधूनही सोनमला अनेकांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. यादरम्यानच सोनमनं आई बनल्यानंतर दिलेली पहिली प्रतिक्रिया देखील चर्चेत आली होती. सोनमनं काही दिवसांपूर्वी एक फोटोशूट केलं होतं,ज्यामध्ये ती नवव्या महिन्यातलं बेबी बंप फ्लॉन्ट करताना दिसली होती. त्या फोटोशूटच्या निमित्तानं मॅगझीनला दिलेल्या मुलाखतीत तिनं आपल्या मुलाचं पुढचं पालनपोषण करताना तिनं काय योजलं आहे याविषयी देखील तिनं मनातल्या सगळ्या गोष्टी दिलखुलासपणे सांगितल्या.(Sonam Kapoor reveal many things about her new born baby boy, her maternity photo shoot caption Viral...)

हेही वाचा: Laal Singh Chaddha: अनुपम खेर यांनी सुनावलं आमिरला; म्हणाले,'तू जर आधीच...'

सोनम कपूरने प्रेगनन्सी दरम्यान केलेलं एक लेटेस्ट फोटोशूट सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे. ज्या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये तिनं लिहिलं आहे, ''तिनं अजून हा निर्णय नाही घेतला की ती आपल्या मुलाचं शिक्षण कुठे करणार आहे, लंडन की भारत? यानंतर अभिनेत्रीनं भारताविषयीच्या आपल्या प्रेमाला जाहीर करत लिहिलं आहे की,मला माझं भारत माझ्या घराइतकंच जवळचं आहे आणि मी पूर्णपणे मुंबईची मुलगी आहे''.

आपल्या डिलीव्हरीच्या काही दिवस आधीच सोनमने एका मुलाखतीत आपल्या मुलाच्या पालनपोषणाविषयी बातचीत केली होती. सोबतच,तिनं ९ महिन्यांचा प्रेगनन्सीचा अनुभव देखील शेअर केला होता. आई बनल्यानंतर व्हायरल झालेल्या सोनम कपूरच्या दुसऱ्या पोस्टमध्ये ती ब्लॅक ड्रेसमध्ये बेबी बंप फ्लॉन्ट करताना दिसत आहे.

हेही वाचा: अखेर प्रियंका चोप्राने सिद्ध केलंच की,ती देखील टिपिकल भारतीय आई, काय घडलं...

काही दिवसांपूर्वी सोनममं एका अनबटन शर्टमध्ये देखील मॅगझीनसाठी फोटोशूट केलं होतं. ज्या फोटोना कॅप्शन देताना अभिनेत्रीनं लिहिलं होतं की,''आता गोष्टींचा प्राधान्यक्रम बदलेल आणि मला वाटतं माझं बाळ आता माझ्याकडे लवकरच येईल. बाळाला या जगात आणण्याचा निर्णय आपण घेतो, बाळ नाही. आपण खूपच स्वार्थी आहोत.'' तिची ही पोस्ट तिला बाळ झाल्यानंतर आता खूपच चर्चेत आली आहे.