हजारो स्थलांतरित मजुरांची मदत करुन अभिनेता सोनू सूद ठरलाय 'हा' पुरस्कार मिळवणारा बॉलीवूडचा पहिला अभिनेता

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूद लॉकडाऊनच्या काळात प्रवासी मजुरांसाठी देवमाणुस ठरला. जवळपास २० हजारपेक्षा जास्त मजुरांना घरी पोहोचवल्यानंतर सोनू सूदने दिवस रात्र एक करुन गरजु आणि गरीब लोकांना मदत केली. सोनू सूदची ही माणुसकी पाहून त्याला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम UNDP) कडून मानवतेच्या आधारावर सन्मानित केलं गेलं आहे.

सोमवारी संध्याकाळी ऑनलाईनच्या माध्यमातून सोनू सूदला सन्मानित केलं गेलं. सोनू सूदच्या आधी हा पुरस्कार मिळवणा-यांच्या यादीमध्ये एंजेलीना जोली, डेविड बेकम, लिओनार्डो दी कॅप्रिओ, एम्मा वॉटसन यांचा समावेश आहे. हा एक अतिशय सन्मानित पुरस्कार आहे जो सोनू सूदला देण्यात आला आहे.

सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे महानायक अमिताभ बच्चन, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, प्रसिद्ध गायक आयुष्मान खुरानाने देखील यूनिसेफसाठी खूप काम केलं आहे. मात्र त्यांना अजुनपर्यंत या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेलं नाही. बॉलीवूडमधील सोनू सूद हा पहिलाच अभिनेता आहे ज्याला या पुरस्काराने गौरवण्यात आलं आहे.

केवळ सोनू सूदंच नाही तर संपूर्ण देश त्याच्या या सन्मानाचा आनंद साजरा करत आहे. सोशल मिडियावर सोनूला शुभेच्छा देणा-यांचा पाऊस पडतोय. हा पुरस्कार मिळाल्यानंतर सोनूने देखील त्याचा आनंद व्यक्त केला. सोनूने म्हटलंय, हा पुरस्कार खूपंच खास आहे. माझ्याकडून जे शक्य होतं तेच मी केलं मात्र अशा प्रकारचा सन्मान मिळणं ही माझ्यासाठी खरंच अभिमानाची गोष्ट आहे.

Congratulations @SonuSood! A UNDP award makes you a world beater for humanitarian causes!https://t.co/Z2eAgNztg2

— Carol Goyal (@carolgoyal1) September 29, 2020