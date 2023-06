Sonu Sood News: सोनू सूद हा एक अभिनेता आणि सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून लोकप्रिय आहे. सोनूने आजवर विविध भूमिका साकारून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलंय.

सोनू सूदने कोरोनाच्या काळात मदत करणाऱ्या स्वभावाने चाहत्यांची मने जिंकली. लॉकडाऊन दरम्यान त्याने हजारो लोकांना मदत केली होती, त्यानंतर तो सर्वत्र प्रसिद्ध झाला.

आता एका पाकिस्तानी समर्थकाने ट्विट करत सोनू सूदला आपल्या मनाची गोष्ट सांगितली आहे. यावर सोनूनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. हे ट्विट सध्या व्हायरल होत आहे.

(Sonu Sood Pakistani fan sent a direct message reply was that everyone is off the hook )

अलीकडेच पाकिस्तानातील एका व्यक्तीने सोनू सूदला ट्विटरवर म्हटले - मी पाकिस्तानचा आहे आणि मी तुझा मोठा चाहता आहे.

जेव्हा सोनू सूदने त्याच्या पाकिस्तानी समर्थकाचे ट्विट वाचले तेव्हा त्याला मदत करता आली नाही.

त्याने त्या व्यक्तीला दिले असे उत्तर, जे ऐकून तुम्हीही खुश व्हाल. हार्ट इमोजी शेअर करताना सोनू सूद म्हणाला- 'बिग हग ब्रो.' कडकडून मिठी मारतो..

सोनू सूदने मंगळवारी चाहत्यांना आपला बहुमोल वेळ दिला आणि त्याने फॅन्सशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी चाहत्यांच्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली.

सोनू सूदबद्दल बोलताना एक व्यक्ती म्हणाली - कोरोनाच्या काळात या देशातील प्रत्येक नागरिक तुम्हाला देवदूताच्या रूपात लक्षात ठेवेल आणि लोकांची मोफत सेवा केली.

तुम्ही या देशाचे खरे हिरो आहात. सोनू सूद सरांना सलाम. सोनूने त्या व्यक्तीला उत्तर दिले- 'मी फक्त एक निमित्त होतो आणि राहीन.'