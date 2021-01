सोनु सूदच्या आगामी सिनेमाची घोषणा, अमिताभ यांनीही दिल्या शुभेच्छा

मुंबई- अभिनेता सोनु सूदचं कोरोना आणि लॉकडाऊनमध्ये गरजुंची मदत केल्यामुळे खूप कौतुक झालं होतं. या संकटकाळात सोनु अनेकांसाठी देवदुत बनला होता. त्याने त्याच्या परिने हजारो लोकांची मदत केली. आजही या कार्यात सोनु मागे हटलेला नाही. सोनुच्या या कामाचा सकारात्मक परिणाम केवळ त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावरंच नाही तर त्याच्या करिअरवरही झाला आहे. सोनु सूद याआधी अनेकदा खलनायकांच्या भूमिकेत दिसायचा मात्र त्याच्याजवळ अनेक सकारात्मक भूमिकांच्या ऑफर्स येत आहेत.

सोनु सूदशी संबंधित आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे. सोनु राज शांडिल्य यांच्या आगामी 'किसान 'या सिनेमात मुख्य भूमिका साकारणार आहे. आयुष्मान खुरानाचा सिनेमा 'ड्रीम गर्ल'चं दिग्दर्शन करणारे दिग्दर्शक राज शांडिल्य या सिनेमा संबंधित ट्विट करुन अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटलंय, 'हमारे किसान, देश की शान. माझ्या आगामी सिनेमाची घोषणा करत आहे. सिनेमात सोनु सूदची मुख्य भूमिका आहे. ईश्वर निवास या सिनेमाचं दिग्दर्शन करेल. राज शांडिल्य या सिनेमाची निर्मिती करतील.'

या सिनेमाची घोषणा झाल्यानंतर महानायक अमिताभ बच्चन यांनी सिनेमाशी संबंधित कलाकारांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. बिग बी यांनी ट्विट करत म्हटलंय, 'ईनिवास द्वारे दिग्दर्शित आणि सोनु सूद स्टारर किसान सिनेमाला खूप शुभेच्छा.'

T 3773 - All good wishes to film #Kisaan , directed by #ENiwas and acted by @SonuSood .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 4, 2021

'किसान' या सिनेमातील इतर कलाकारांबाबत अजुन माहिती समोर आलेली नाही. काही दिवसांपूर्वीच सोनु सूदचं पुस्तक 'मै मसीहा नही हूं' लॉन्च झालं होतं. सोनुने या पुस्तकामध्ये लॉकडाऊन दरम्यान त्याला आलेले अनुभव शेअर केले आहेत.

