सोनू सूदकडे दररोज किती लोक मागतात मदत? सोनूने शेअर केलेले आकडे पाहून व्हाल थक्क

मुंबई- लॉकडाऊन दरम्यान लोकांसाठी देवदूत बनलेला सोनू सूदने त्याचं मदतीचं कार्य अजुनही सुरु ठेवलं आहे. जो मदतीचा ओघ त्याने प्रवासी मजुरांसाठी सुरु केला होता तो आता जास्त व्यापक बनला आहे. सोनू देशातंच हे मदतकार्य राबवत नाहीये तर परदेशात फसलेल्या गरजु लोकांसाठी देखील मदतीचा हात देत आहे.

सोनू सूदला मदतीसाठी दररोज किती लोक संपर्क करतात याचा लेखाजोगा सोनूने गुरुवारी त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवर शेअर केला आहे. जे आकडे त्याने शेअर केले आहेत ते हैराण करणारे आहेत. सोनूने हे आकडे चाहत्यांसोबत शेअर करताना लिहिलंय, '११३७ ईमेल्स, १९००० फेसबुक मेसेज, ४८१२ इंस्टाग्राम मेसेज आणि ६७४१ ट्विटर मेसेज. हे आजचे मदत मागणा-यांचे आकडे आहेत. एव्हरेज आकडे पाहिले तर जवळपास इतक्या रिक्वेस्ट मला दररोज मदतीसाठी येतात. एक माणूस म्हणून हे अशक्य आहे की तुम्ही यापैकी प्रत्येकापर्यंत पोहोचू शकाल. मात्र तरीही मी माझ्या परीने पूर्ण प्रयत्न करत आहे. '

1137. mails.

19000. fb messages

4812. Insta messages

6741. twitter messages.

Today’s HELP messages.

On an average these are the number of requests I get for HELP. It is humanly impossible to reach out to everyone. I still try my best.

Apologies if I missed your message

— sonu sood (@SonuSood) August 20, 2020