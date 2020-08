पार्श्वगायक एसपी बालासुब्रमण्यम लाईफ सपोर्ट सिस्टीमवर, चाहते करतायेत प्रार्थना

मुंबई- पार्श्वगायक एसपी बालासुब्रमण्यम यांच्या चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. बालासुब्रमण्यम यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. ते आयसीयुमध्ये सध्या लाईफ सपोर्ट सिस्टीमवर आहेत. डॉक्टरांची एक टीम सतत त्यांच्या प्रकृतीवर नजर ठेवून आहे. एसपी बालासुब्रमण्यम यांना ५ ऑगस्टला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.

पार्श्वगायक एसपी सुब्रमण्यम ५ ऑगस्ट रोजी कोरोना पॉझिटीव्ह आल्याने चेन्नईमधील एमजीएन हेल्थ केअर या हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले होते. ते गेल्या १० दिवसांपासून हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. या दरम्यान त्यांच्या तब्येतीमध्ये सुधारण देखील झाली होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची तब्येत अचानक खालावल्याने त्यांना आयसीयूमध्ये शिफ्ट केलं होतं. तेव्हापासून त्यांची तब्येत नाजूक आहे. एसपी बालासुब्रमण्यम हे लवकर बरे होऊन यावेत यासाठी चाहत्यांपासून सेलिब्रिटी पर्यंत सगळेच प्रार्थना करत आहेत.

Playback Singer SP Balasubrahmanyam (in file pic) who had been admitted at MGM Healthcare for symptoms of #COVID19 since 5th August, continuous to be on life support in ICU. He remain stable & doctors closely monitoring his clinical parameters: MGM Healthcare, Chennai. #TamilNadu pic.twitter.com/AxD8TPskiG

— ANI (@ANI) August 15, 2020