अबब...कोरोना विरोधातील लढाईसाठी बॉलिवूडकरांना जमविला एवढा निधी

मुंबई ः कोरोना विरोधातील लढाई आपण सगळ्यांनी एकत्र मिळून जिंकू आणि लवकरात लवकर देश कोरोनामुक्त करू, असे सेलिब्रिटी मंडळी वारंवार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगत आहेत. कोरोना विरोधातील लढाईत आपल्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पोलिस यांना कलाविश्वातील मंडळी वारंवार मदत करत आहेत. तसेच त्यांच्याप्रती असणारं प्रेम, अभिमानही वेळोवेळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त करत आहेत. गरजूंना, कामगारांना मदत करण्यासाठी तर बॉलिवूडकर पुढे सरसावले आहेत.

आता तर बॉलिवूडकरांनी एक नवा विक्रम केला आहे. कोरोना विरोधातील लढाईसाठी साऱ्यांनी एक येऊन कोट्यवधी रुपये जमा केले आहेत. बॉलिवूड कलाकारांनी कोरोना विरोधातील लढाईत आपलाही खारीचा वाटा असावा म्हणून एक नवा मार्ग निवडला. ऑनलाईन 'आय फॉर इंडिया' नावाच्या कार्यक्रमाचे बॉलिवूडकरांनी आयोजन केले. आणि या कार्यक्रमात बिग बी अमिताभ बच्चन यांच्यापासून साऱ्यांच कलाकारांनी सहभागी घेतला. या कार्यक्रमाने जवळपास 52 कोटी रुपयांचा फंड जमा केला आहे.

From our hearts to yours. Thank you for watching. Thank you for responding. Thank you for donating. #IForIndia started out as a concert. But it can be a movement. Let’s continue to build a safe, healthy & strong India. I For India. Please donate https://t.co/yzXMagyy3z@GiveIndia pic.twitter.com/MTGxXi3kgk

— Karan Johar (@karanjohar) May 4, 2020