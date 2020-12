...तर दिग्दर्शक सुभाष घई अभिनेता झाले असते

मुंबई- बॉलिवूडमध्ये नशीब आजमावणं, मोठा कलाकार होणं असं स्वप्न अनेक जण उराशी बाळगत असतात. यामध्ये काही जण यशस्वी होतात. तर काही जण याच क्षेत्रात राहून करिअरची एक वेगळी वाट निवडतात. असंच काहीसं दिग्दर्शक, निर्माते सुभाष घई यांच्या बाबतीत घडलं आहे. अलिकडेच झालेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांची इच्छा व्यक्त करत एक खुलासा केला आहे. हे ही वाचा: अभिनेत्री तापसी पन्नुचं मुलींच्या शिक्षणासाठी 'नन्ही कली' अभियान ‘राम लखन’, ‘ताल’, ‘परदेस’ असे असंख्य सिनेमे बॉलिवूडला देणारे सुभाष घई यांचे आजवर अनेक सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर तुफान गाजले आहेत. यापैकी ताल, परदेस, राम लखन हे सिनेमे सगळ्यांनाच माहित असतील. मात्र, बॉलिवूडला उत्तम सिनेमे देणाऱ्या या दिग्दर्शकाला अभिनेता व्हायची इच्छा होती. “खरं तर अभिनेता होण्यासाठी मी मुंबईत आलो होतो. परंतु, अभिनेता होण्याऐवजी मी एक चांगला दिग्दर्शक झालो”, असं सुभाष घई यांनी सांगितलं. दरम्यान, सुभाष घई यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत उत्तम सिनेमे बॉलीवूडला दिले आहेत. १९७६ मध्ये ‘कालीचरण’ या सिनेमातून त्यांच्या करिअरला सुरुवात झाली. या सिनेमाचं दिग्दर्शन त्यांनी केलं होतं. त्यानंतर १९८९ मध्ये ‘रामलखन’, १९९३ मध्ये ‘खलनायक’, १९९७ मध्ये ‘परदेस’ आणि १९९९ मध्ये ‘ताल’ असे अनेक सुपरहिट सिनेमे त्यांनी दिले होते. subhash ghai says he wants to be an actor

Web Title: subhash ghai says he wants to be an actor