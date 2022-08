Subodh Bhave मराठीतला बायोपीक स्टार अशी ओळख जर सुबोध भावेची करुन दिली तर नक्कीच चुकीचं ठरणार नाही. 'बालगंधर्व','लोकमान्य','डॉ.काशिनाथ घाणेकर' असे एकापेक्षा एक दर्जेदार सिनेमे करुन सुबोधनं महाराष्ट्राच्या लाडक्या व्यक्तिमत्त्वांना अक्षरशः जिवंत करुन पाहणाऱ्या प्रत्येक प्रेक्षकाला धन्य केलं. मालिका,सिनेमा,नाटक,आणि आता ओटीटी प्लॅटफॉरमवरही रुळलेला सुबोध सध्या चर्चेत आहे ते 'बस बाई बस' (Bus Bai Bus) कार्यक्रमाचं निवेदन करत असल्यानं. या निमित्तानं सुबोध भावेनं सकाळ Unplugged या आमच्या पॉडकास्ट कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मनमोकळा संवाद साधला आहे.(Subodh Bhave speaks on Bus Bai Bus Show exprience, his biopic, New movie and trolling)

सकाळ Unplugged कार्यक्रमात सुबोध भावेनं कोणाचा खरपुस समाचार घेतला आहे हे ऐकण्यासाठी ही बातमीत जोडलेली मुलाखत नक्की ऐका.

काही दिवसांपूर्वी सुबोध भावेला त्याच्या एका भाषणातील वाक्यानं बरंच ट्रोल केलं गेलं होतं. पण त्या भाषणाचा कसा 'ध' चा 'मा' केला गेला असं स्पष्टिकरण देत सुबोधनं प्रसार माध्यमं आणि सोबत सोशल मीडियावर ताशेरे ओढले होते. याच ट्रोलिंगविषयी बोलताना सुबोधनं आपल्या स्पष्टवक्तेपणाचा पुन्हा दाखला देत ट्रोलर्सवर थेट निशाणा साधला आहे.

ट्रोलर्सचा खरपुस समाचार घेतानाच सुबोधन 'बस बाई बस' या महिलांविषयक कार्यक्रमा्च्या निवेदनाचा अनुभव सांगत सेटवरचे अनेक किस्से अन् खुलासे या मुलाखतीत केले आहे. राजकीय महिला गेस्ट म्हणून येतात तेव्हा नेमकं सुबोधच्या मनात काय सुरु असतं हे देखील या मुलाखतीत तो स्पष्टपणे बोलला आहे. तेव्हा सुबोधने सांगितलेले ते खुसखुशीत सेटवरचे किस्से ऐकायचे असतील तर बातमीत वर जोडलेल्या सुबोधच्या मुलाखतीच्या लिंकवर क्लीक करा आणि मुलाखत नक्की ऐका.

या पॉडकास्ट मुलाखतीतच सुबोधनं मराठीत अधिकाधिक बायोपिक करण्याचा मान कसा पटकावला याविषयी देखील खुलासा केला आहे. दिग्दर्शकांची बायोपिकसाठी पहिली पसंत तोच का? यावरही त्यानं नेमकं उत्तर दिलं आहे. तेव्हा सुबोधची खुसखुशीत,रोखठोक आणि स्पष्ट मतं मांडणारी ही मुलाखत वर बातमीत जोडली आहे,ऐकायला विसरू नका.