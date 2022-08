By

Athiya Shetty and KL Rahul's Wedding: बॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टीची(Suniel Shetty) मुलगी अथिया शेट्टी भारतीय क्रिकेटर केएल राहूलसोबत रिलेशनशीप मध्ये आहे ही गोष्ट काही लपून राहिलेली नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून दोघांच्या लग्नाच्या बातम्या वाऱ्यासारख्या पसरताना दिसत आहेत. अर्थात यावर अथिया शेट्टीनं सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया नोंदवली होती. तिनं लग्नाच्या बातम्यांचे खंडनही केले होते. पण असं असताना आता अथियाचे वडील अभिनेता सुनिल शेट्टीनं मुलीच्या केल राहूल सोबतच्या लग्नाच्या बातम्यांवर चुप्पी तोडली आहे.(Suniel Shetty break Silence on Athiya Shetty and KL Rahul's Wedding)

सुनिल शेट्टीनं खुलासा केला आहे की,राहुल आणि अथिया यांना लग्नाव्यतिरिक्तही महत्त्वाची कामं आहेत,ज्यात दोघे बिझी आहेत. सुनिल शेट्टी पुढे म्हणाला,''अथियाच्या क्रिकेटर बॉयफ्रेंडचे बरेच दौरे आहेत आणि लग्न काही एका दिवसात होणारी गोष्ट नाही. त्यामुळे लग्नासाठी बरीच सुट्टी हवी आहे,सगळ्या गोष्टी एकाच दिवसात होत नाही''. तो पुढे म्हणाला, ''आता इतक्या मॅच सुरु आहेत,त्यादरम्यान केवळ दोन दिवसाचा ब्रेक मिळतो,आणि अशा दोन दिवसांत लग्न तर मुळीच होऊ शकत नाही''.

मीडियाशी बोलताना सुनिल शेट्टी म्हणाला आहे की,''जेव्हा दोघं तयार होतील पूर्णपणे लग्नासाठी,तेव्हा लग्न करतील''. तो म्हणाला,''केएल राहूल सध्या त्याच्या व्यस्त शेड्युलमुळे बिझी आहे. तो एशिया कप,वर्ल्ड कप,साऊथ आफ्रिकेचा दौरा आणि ऑस्ट्रेलियाचा दौऱ्यात व्यस्त आहे. लग्न तेव्हाच होईल,जेव्हा मुलांना सुट्टी मिळेल. लग्न एका दिवसात करणं अशक्य''.अथिया शेट्टीने आपला भाऊ अहान शेट्टीच्या 'तडप' सिनेमाच्या प्रीमियर दरम्यान केएल राहूल सोबत आपण रीलेशनशापमध्ये असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे अर्थातच दोघांच्या लग्नाविषयी त्यांचे चाहते देखील उत्सुक आहेत.

अथिया शेट्टीनं 'हिरो' सिनेमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. या सिनेमात तिच्यासोबत सूरज पांचोली मुख्य भूमिकेत होता. सिनेमाला बॉक्सऑफिसवर मात्र काही चांगला प्रतिसाद मिळाला नव्हता.