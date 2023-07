Sunil Grover Video: कॉमेडीयन सुनील ग्रोव्हर पुण्यात भर रस्त्यात छत्री अन् कणीस विकतोय? हे आहे कारण

By

Sunil Grover Video News: कधी मशहूर गुलाटी, कधी गुत्थी अशा अनेक भुमिकांमधुन सुनिल ग्रोव्हरने प्रेक्षकांच्या मनामनात स्थान मिळवले. सुनील ग्रोव्हरने आजवर कॉमेडी भुमिका साकारल्याच शिवाय गब्बर इज बॅक, पटाखा, तांडव अशा सिनेमा आणि वेबसिरीजमधुन गंभीर धाटणीच्या भुमिकाही साकारल्या.

पण सध्या सुनिल ग्रोव्हर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. सुनिल ग्रोव्हरचे काही व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडीओत सुनिल छत्री आणि कणीस विकताना दिसतोय. काय झालंय नेमकं पाहूया

(Sunil Grover Spotted Selling Bhutta and umbrella At Roadside Stall Amid Rain In Pune)

सुनिलचे व्हिडीओ

गेल्या काही दिवसांत सुनील ग्रोव्हरने त्याच्या इन्स्टा पेजवर असे अनेक व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत. हे व्हिडीओ पाहून सुनीलचे चाहत्यांना आश्चर्य वाटलंय याशिवाय त्यांना काळजी लागुन राहीली आहे.

यामध्ये एका व्हिडिओमध्ये सुनिल ढाब्यासारख्या ठिकाणी रोट्या बनवताना दिसत आहे. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये तो भाजलेले कणीस विकताना दिसतोय. या व्हिडिओच्या मागे सुनिलने 'मिशन इम्पॉसिबल'चे संगीतही लावले आहे. सुनील ग्रोव्हरने लिहिले आहे - मी पुढील मिशन शोधत आहे. कणीस भाजतानाचा हा व्हिडीओ पुण्यात असल्याचं समजतंय.

याशिवाय.. हा व्हिडिओ शेअर करताना सुनिलने कमेंट बॉक्स बंद केला आहे. ग्रोव्हरने त्याच्या व्हिडिओमधील कमेंट्स बंद केल्या आहेत. एका व्हिडिओमध्ये कमेंट्स सुरू आहेत, तिथे सुनिलचे फॅन लिहित आहेत, "काय अवस्ठा करुन घेतलीय?"

तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये सुनिल छत्री विकताना दिसत आहे. त्याने लिहिले आहे की, पाऊस इतका पडला की माझी स्वतःची छत्रीही विकली गेली.

या व्हिडिओनंतर चाहते सुनीलसाठी चिंतेत आहेत. याशिवाय अनेक जण त्याच्या नवीन वेब सीरिजचे प्रमोशन म्हणत आहेत.

एकुणच सुनिलचे हे व्हिडीओ नेमके कशासाठी आहेत, याचा खुलासा लवकरच होईल. पण सध्या सामान्य लोकांमध्ये जाऊन मिसळणं आणि रस्त्यावर वस्तु विकणं, हे सुनिलचं नवं रुप चाहत्यांच्या पसंतीस उतरत आहे.

पण त्यांना काळजी सुद्धा लागुन राहीली आहे. दरम्यान सुनिल शाहरुख खानच्या आगामी जवान सिनेमात झळकणार आहे.