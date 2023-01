Sunil Grover: कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर दूध विकताना दिसला कॉमेडियन, सुनिल ग्रोव्हरला लोक म्हणू लागले..

Sunil Grover: गुत्थी आणि डॉ. गुलाटी यांची नावे समोर येताच लोकांच्या मनात एकच नाव येते ते म्हणजे सुनील ग्रोवरचे. अभिनेता असण्यासोबतच सुनील एक उत्तम कॉमेडियन देखील आहे. कॉमेडीसोबतच गंभीर भूमिकांमध्येही सुनीलला खूप पसंत गेले आहे. टीव्हीपासून फिल्म इंडस्ट्रीपर्यंत सुनिल ग्रोव्हर हे एक प्रसिद्ध नाव बनले आहे.

(Sunil Grover shared his photo can be seen selling milk in winter fans reacted)

हेही वाचा: Bigg Boss Marathi 4: 'पर्सनल लाईफ टी.व्ही वर एक्सप्रेस करणं..', सिझन संपला पण रुचिराच्या पोस्टनं खळबळ

'द कपिल शर्मा शो'नंतर प्रत्येक घराघरात प्रसिद्ध झालेला सुनील ग्रोव्हर त्याच्या सोशल मीडियावर काहीतरी मजेशीर शेअर करत असतो. आता जरी तो या शोचा भाग नसला तरी त्याच्या कॉमेडी भूमिकांनी लोकांच्या हृदयात पक्कं स्थान निर्माण केलं आहे. त्याची फॅन फॉलोइंग पण तगडी आहे. त्याने एक मजेशीर फोटो शेअर केला आहे .

हेही वाचा: योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

हेही वाचा: Bigg Boss Marathi 4: विजेतेपद हुकल्यावर काय वाटतंय अपूर्वाला?, फिनालेनंतर नेमळेकरची पहिली पोस्ट चर्चेत

सुनील ग्रोव्हर हा एक कॉमेडियन आहे. केवळ शो मध्येच नाही तर रियल लाईफ मध्ये देखील तो खुप विनोदी आहे. अनेकदा सोशल मीडियावर तो मजेदार व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत असतो, ज्यावर लोक खूप प्रतिक्रिया देत असतात.

नुकताच त्याने एक फोटो शेअर केला आहे ज्यामध्ये तो दूध विकताना दिसत आहे. सुनीलने हा फोटो इंस्टाग्रामवर पोस्ट केला आहे. यामध्ये तो जॅकेट आणि हिवाळ्यात घालतात तशी कानटोपी घालून दूधवाल्याच्या बाईकवर बसलेला दिसत आहे.

हेही वाचा: Marathi Bigg Boss 4 Winner: बिग बॉसच्या विजेतेपदावर प्रश्नचिन्ह...कोण म्हणतंय, 'विनर आधीच ठरला होता का?'

बाईकच्या दोन्ही बाजूला दुधाचे मोठे कॅन लावलेले दिसत आहेत. सुनील जणू दूध विकण्यासाठी निघाल्याचं या फोटोवरून भासत आहे. या फोटोसोबत त्याने एक मजेदार कॅप्शनही दिले आहे. त्यांने लिहिलेय - 'दूध मचाले'.

सुनील ग्रोव्हरचा हा फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच लोकप्रिय झाला आहे. त्याच्या चाहत्यांना हा फोटो खूप आवडताना दिसत आहे आणि ते कमेंट सेक्शनमध्ये मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहेत.

एका युजरने कमेंट केली आहे की, 'भाऊ तुम्ही एक लिटर दूध कसे देता?' तर आणखी एकानं लिहिलं आहे की, 'सर, कोणतेही काम छोटे नसते, तुम्ही विका, आम्ही खरेदी करतो'. आणखी एका यूजरने 'द कपिल शर्मा शो'च्या स्टाईलमध्ये लिहिले, 'DGDW: डॉक्टर गुलाटी दूध वाले'.