Sunny Deol In Ramayana Movie: सनी 'हनुमानाची' भूमिका साकारणार हे फिक्स, पण...!

Sunny Deol As Hanuman Role : दंगल, छिछोरे सारख्या फिल्मची निर्मिती करुन चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या रामायणावर आधारित चित्रपटानं प्रेक्षकांना प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले आहे. त्यांच्या या चित्रपटात हनुमानाच्या भूमिकेत सनी देओल दिसणार असल्यानं चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे. Sunny Deol As Hanuman Role In Nitesh Tiwari Ramayana Movie