Sunny Leone: तू हो म्हण तरच सोडेन.. सनी लिओनीकडे पाकिस्तानी चाहत्याची अजब मागणी..

पोर्नस्टार म्हणून जगभर ओळख असणारी आणि नंतर अभिनयातून बॉलीवुड मध्ये पदार्पण करणारी सनी लिओनी कायमच चर्चेत असते. ती सोशल मिडियावर प्रचंड सक्रिय असते. शिवाय तीचा पोर्न इंडस्ट्री मधील काम थांबवण्याचा निर्णय असो किंवा मूल दत्तक घेण्याचा.. तिच्या प्रत्येकच निर्णयाने तिचे चाहते खुश झाले आहेत. आज पुन्हा एकदा सनी चर्चेत आली आहे. त्याचे कारणही तसे खास आहे. एका पाकिस्तानी चाहत्याने तिच्याकडे अजब मागणी केली आहे. सोशल मिडियावरून केलेल्या मागणीची आणि सनीच्या उत्तराची सध्या बरीच चर्चा आहे.

सनी सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय असते. ती कायमच सोशल मीडियावरुन चाहत्यांशी संवाद साधत असते. ती या आधी पोर्नस्टार असल्याने केवळ भारतातच नाही तर जगभरात तिचे चाहते आहेत. अशाच एका पाकिस्तानी चाहत्याने फेसबूक पोस्ट करत सनीकडे एक मागणी केली आहे. ए. एम. खाननं असं या चाहत्याचं नाव असून 'सनी लिओनीनं मला रिप्लाय दिला तरच मी सिगारेट सोडेन' असे त्याने पोस्टमध्ये म्हटले होते.

विशेष म्हणजे अनेकदा मोठे सेलेब्रिटी अशा पोस्ट पाहून त्याकडे दुर्लक्ष करतात पण सनीने मात्र त्या चाहत्याला उत्तर दिले आहे. सनीने त्या चाहत्याच्या पोस्टवर कमेंट केली आहे. ती म्हणाली ''…मग तू सिगारेट केव्हा सोडतो आहेस?'' असा प्रश्न सनीनं त्याला रीप्लाय देत विचारला आहे.

सनीने उत्तर देताच त्या चाहत्यालाही मोठा धक्का बसला आहे. तिच्या या उत्तरानंतर त्या चाहत्यानेही तिला रीप्लाय दिला आहे. ''आश्चर्यकारक…! धन्यवाद तू रीप्लाय दिल्याबद्दल.!!'' असे त्याने म्हटले आहे. या सांभाषणाचे फोटो सध्या व्हायरलहोत असून सनी भलतीच चर्चेत आली आहे.