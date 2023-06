Sunny Leone: सनी लिओनीच्या हस्ते होणार Bigg Boss OTT चं ओपनिंग.. प्रेक्षक आतुर!

Sunny Leone in Bigg Boss OTT: बहुचर्चित आणि प्रेक्षकांना उत्कंठा असलेला शो म्हणजे असलेला शो म्हणजे बिग बॉस ! लवकरच बिग बॉस बिग ओटीटी सीझन 2 येणार असून सगळेच या साठी उत्सुक आहेत.

यात एक हटके ट्विस्ट म्हणजे बिग बॉस ओटीटीमध्ये 2 मध्ये सनी लिओनी दिसणार असल्याचा चर्चा सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहेत आणि आता प्रेक्षकांना नेमका प्रश्न पडला की ती स्पर्धक आहे की सनी फक्त लाँच एपिसोड मध्ये दिसणार?

(Sunny Leone to be a part of Salman Khan's Bigg Boss OTT 2, see Details)

या मोठ्या बातमी बद्दल सनी लिओनीच्या जवळच्या एका स्रोताने खुलासा केला आहे "सनी लिओन बिग बॉस ओटीटी सेटवर आहे कारण ती लॉन्च एपिसोडला उपस्थित राहणार आहे. ती स्पर्धक म्हणून यात सहभागी होणार नसून लाँच साठी सनी खास पाहुणी असणार आहे. "

सनी लिओनी सध्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हल आणि त्यानंतर सिडनी फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये तिच्या केनेडी चित्रपटाच्या उल्लेखनीय यशामुळे चर्चेत आहे. तिच्या चार्ली या पात्राला जागतिक प्रेक्षकांकडून मिळणार प्रेम उल्लेखनीय आहे. सनी अनेक नवे प्रोजेक्ट देखील करणार असल्याचा चर्चा आहेत.

सनी (sunny leone) बिग बॉस मध्ये दिसणार असल्याने आता प्रेक्षकांची उत्सुकता चांगलीच शिगेला गेली आहे. सनी नेमकं यावेळी काय करणार? त्यात सलमान तिच्यासोबत असल्याने नेमका कोणता ट्विस्ट येणार याकडे संगल्याचे लक्ष लागले आहे.

सनी बॉलीवुडमध्ये स्वतःची ओळख तयार करण्यात यशस्वी झाली आहे. याशिवाय तिच्या विषयी प्रेक्षकांना प्रचंड आदर आहे. फॅशन आयकॉन आणि मॉडेल म्हणून जगभर ओळख असणारी सनीसोशल मिडियावर देखील प्रचंड सक्रिय असते.