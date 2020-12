Rajinikanth health update: सुपरस्टार रजनीकांत यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज

हैदराबाद : रक्तदाब कमी-जास्त होत असल्याने आणि थकवा आल्यामुळे दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील थलायवा उर्फ सुपरस्टार अभिनेते रजनीकांत यांना २५ डिसेंबर रोजी हैदराबादमधील अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर आज त्यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. डॉक्टरांची एक टीम गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार करत होती.

- तमिळ सिनेमा 'विक्रम-वेधा'च्या हिंदी रिमेकमध्ये 'या' अभिनेत्याने केलं आमिर खानला रिप्लेस​

In view of his improved medical condition, Rajinikanth is being discharged from the hospital today. His blood pressure has been stabilized and he is feeling much better: Apollo Hospital, Hyderabad pic.twitter.com/kbN5vg7g1r

— ANI (@ANI) December 27, 2020