सुशांत केस अपडेट- ईडी कार्यालयात पोहोचली रिया चक्रवर्ती

मुंबई- सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात आता सीबीआय सोबतंच ईडीने देखील तपास सुरु केला आहे. अशांतच आज शुक्रवार ७ ऑगस्ट रोजी रिया चक्रवर्तीला ईडीने चौकशीसाठी बोलवलं होतं. यात आत्ताची अपडेट अशी की काही वेळापूर्वीच रिया ईडी कार्यालयात पोहोचली आहे.

याबातीत सांगायचं झालं तर रिया चक्रवर्तीने आज ईडीसमोर उपस्थित न राहण्यासाठी विनंती केली होती. मात्र रियाची ही विनंती ईडीने फेटाळून लावत तिला आजंच हजर राहण्यास सांगितले.तसंच जर रिया आज सांगितल्याप्रमाणे ईडी कार्यालया हजर राहिली नाही तर तिच्याविरोधात समन्सचा अपमान केल्याची केस करण्यात येईल असं ईडीने स्पष्टपणे सांगितलं ज्यामुळे रियाला आज ईडी कार्यालयात बोलवल्याप्रमाणे हजर राहावं लागलं. सोशल मिडियावर याचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने देखील ट्विट करुन याबाबतची माहिती दिली आहे.

#SushantSinghRajput death case: Rhea Chakraborty arrives at Enforcement Directorate (ED) office in Mumbai.

ED rejected her earlier request that the recording of her statement be postponed till Supreme Court hearing. pic.twitter.com/MIWYlYMXhT

