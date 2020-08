''सुशांतच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यूच्या वेळेचाच उल्लेख नाही''

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्युला दोन महिने पूर्ण झाले आहेत. दररोज नवीन गोष्टी समोर येत आहेत. एकीकडे सुशांतच्या वडिलांनी बिहारमध्ये केस फाईल केल्यानंतर ईडीने तपास सुरु केला तर दुसरीकडे सीबीआय देखील त्यांच्या तपासात हळूहळू पुढे जात आहेत. आता सुशांतच्या फॅमिली वकिलांनी त्याच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टवरंच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सुशांत सिंह राजपूतचे फॅमिली वकिल विकास सिंह यांचं म्हणणं आहे की 'जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मी पाहिला आहे त्यात जी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे त्या मृत्युच्या वेळेचाच उल्लेख नाहीये. त्याचा मृत्यु फास घेतल्यामुळे झाला होता की त्याला मारल्यानंतर फासावर लटकवण्यात आलं होतं ?'असे प्रश्न त्यांनी आता उपस्थित केले आहेत.

मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, सीबीआय येत्या काही दिवसांमध्ये सुशांत सिंह राजपूतच्या खोलीत एक डमी टेस्ट करणारे जी या घटनेचं एकप्रकारे रिक्रिएशनंच असेल. डमी वजन हे त्या जागेचे परिमाण समजण्यासाठी केलं जाईल. सीबीआय सगळ्यात आधी मृत्युचं कारण जाणून घेण्यासाठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आणि विसरा रिपोर्टच्या एक्सपर्टचा आधार घेतील. सोबतंच हे देखील तपासतील की विसराचं एखादं जास्तीचं सॅम्पल आहे की नाही. गरज पडल्यास सीबीआय हे सॅम्पल दुस-या एखाद्या लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवू शकते.

The post mortem report that I have seen doesn't mention the time of death which is a crucial detail. Whether he was hanged after being killed or he died by hanging can be cleared with the time of death: Vikas Singh, lawyer of #SushantSinghRajput's father pic.twitter.com/XBoMyJb7ih

— ANI (@ANI) August 15, 2020