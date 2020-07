सुशांतने एका महिन्यात बदलले ५० सिमकार्ड? शेखर सुमन यांचा सवाल 'कोणाला घाबरत होता सुशांत?'

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्युनंतर अभिनेता शेखर सुमन सुशांतच्या पटना येथील घरी पोहोचले होते. तिथे त्यांनी सुशांतच्या कुटुंबियांची भेट घेतली आणि सुशांतला श्रद्धांजली वाहिली. शेखर सुमन या प्रकरणात सतत सीबीआय तपासणीची मागणी करत आहेत. सुशांतच्या कुटुंबियांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी चर्चा करताना अनेक प्रश्न विचारले.

शेखर सुमन यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये शेखर माध्यमांशी बोलताना दिसत आहेत. ते म्हणाले, 'तिथे कोणतीच सुसाईड नोट नव्हती. जर सुसाईड नोट असती तर ही केस सरळ सरळ ओपन होती आणि ती केव्हाच बंद देखील झाली असती. मात्र आता सुसाईड नोट नसल्याने अनेक प्रकारचे प्रश्न उभे राहत आहेत.'

शेखर पुढे सांगतात की, 'एक मुलगा जो रात्रभर पार्टी करत होता, सकाळी उठुन ज्युस प्यायला, सगळ्यांमध्ये येऊन बसला त्याच्या मनात असं अचानक काय आलं की तो म्हणाला असेल चला उठा आता आत्महत्या करु. ही गोष्ट पटत नाहीये. सीसीटीव्ही कॅमेरासोबत काहीतरी छेडछाड केली गेली आहे. त्याने गेल्या महिन्यात जवळपास ५० सिमकार्ड बदलले होते. त्याने हे इतके सिमकार्ड का बदलले असावेत? जेव्हा आपण कोणाला दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करतो, कोणापासून वाचण्याचा प्रयत्न करतो, कोणी आपल्याला धमकी देत असतं, जेव्हा काहीतरी चुकीचं होत असते तेव्हा सिमकार्ड बदललं जातं.'

शेखर पुढे असंही सांगतात की, 'नंतर जी उंची सांगितली जात आहे ती खरंतर कमी आहे कारण मुंबईमध्ये एवढ्या उंचीवर छप्पर नसतं. त्यात तो स्वतः ६ फुट उंचीचा होता तर मग बेडवर चढून पंख्याला गळफास घेण्यासाठी जागाच उरत नाही. त्यानंतरही मग पहिले कोणत्या तरी कपड्याने, मग बाथरोबने मग कोणत्यातरी कुर्त्याने लटकून फाशी घेतल्याचं वेगवेगळं कारण समोर येत आहे.'

A fight to finish..at Sushan's house in Patna.won't give up no matter what.#justiceforSushantforum #CBIEnquiryForSushant pic.twitter.com/oydGzKFwIt

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 29, 2020