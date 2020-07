'दिल बेचारा'मध्ये स्वतःच्या अंतिम संस्कारावर बोललेला सुशांतचा 'हा' डायलॉग ऐकून चाहते व्यक्त करतायेत हळहळ

मुंबई- सुशांतसिंह राजपूतचा शेवटचा सिनेमा 'दिल बेचारा'ने लोकांवर जादू केली आहे. सिनेमाच्या सीन्सपासून ते डायलॉगपर्यंत सगळं काही इंटरनेटवर धुमाकुळ घालतंय. या सिनेमाने सुशांतच्या चाहत्यांना हसवलं आणि रडवलं देखील. कित्येक जणांनी सोशल मिडियावर हा सिनेमा पाहताना सुशांतच्या स्वतःच्याच आयुष्याची गणितं मांडत होता असं वाटत असल्याचं म्हटलं आहे. सिनेमात सुशांतचा त्याच्या अंतिम संस्काराशी संबधित एक डायलॉग आहे तो सीन पाहिल्यानंतर चाहते त्यांच्या भावनांना आवर घालू शकत नाहीयेत.

हे ही वाचा: कंगनाच्या टीमने आता घेतला बेबो करिनासोबत पंगा

सुशांतच्या 'दिल बेचारा' सिनेमातील डायलॉग्स चाहत्यांमध्ये चांगलेच हिट होत आहेत. सोशल मिडियावर ते त्यांचे आवडते डायलॉग्स पोस्ट करत आहेत. सिनेमात मॅनीची भूमिका साकारणारा सुशांत सिनेमातील एका सीनमध्ये म्हणतो की मला माझ्या अंतिम संस्कार स्वतः हजेरी लावायची आहे. हा सीन पाहताना त्याच्या चाहत्यांच्या डोळे भरुन आले आहेत.

सिनेमात तो मरण्याआधी स्वतःच्या शोकसभेचा एक डेमो ठेवतो. यात त्याचा मित्र आणि किजी त्याच्यासाठी शेवटचे शब्द बोलतात जो ते त्यांच्यासमोर बसून ऐकतो. या सीनला लोक सुशांतच्या मृत्युशी कनेक्ट करत आहेत आणि भावूक होत आहेत. या सिनेमातील अनेक सीन्स आणि डायलॉग्स प्रेक्षकांच्या थेट मनाला हात घालत आहेत.सुशांतचं असं अचानक जाणं कोणालाच न पटण्यासारखं आहे. त्यामुळे सिनेमातील अनेक गोष्टींचा संबंध त्याचे चाहते त्याच्या वास्तव आयुष्याशी जोडत भावूक होत आहेत.

Seri....l don't have words to express my feelings

The way he said " I want to attend my own funeral"oh god,

I'm already missing uh manny #DilBechara pic.twitter.com/DRfNsbVAgs

— Shivrajsinh Vansiya (@ShivrajVansiya) July 24, 2020