कंगनाच्या टीमने आता घेतला बेबो करिनासोबत पंगा, पाहा व्हिडिओ

मुंबई- अभिनेत्री कंगना रनौतची डिजीटल टीम सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन सतत काहीना काही ट्विट करत चर्चेत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून या अकाऊंटवरुन अनेक धक्कादायक खुलासे ट्विट करुन सांगितले आहेत. आता तर कंगनाच्या टीमने थेट बॉलीवूड बेबो करिना कपूर खानसोबत पंगा घेतला आहे. त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये करिना कपूर आणि सुशांत सिंह राजपूत यांच्या हुशारीची तुलना केली गेली आहे. वाचा Dil Bechara Review: दिल बेचारा...जीवनात आनंद पेरणारा कंगनाच्या टीमने शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये दोन बाजुला २ व्हिडिओ आहेत. पहिल्या व्हिडिओमध्ये सुशांत सिंह राजपूत त्याची दुर्बिण दाखवत आहे आणि सांगत आहे की तो यातून अंतराळात काय काय बघतो ते. तर दुस-या व्हिडिओमध्ये करिना कपूर दिसतेय ज्यामध्ये तिला मंगलयानाविषयी पत्रकाराने प्रश्न विचारला असता ती काहीच उत्तर देऊ शकत नाही. कारण तिला याविषयी काहीच माहिती नसते. हा व्हिडिओ कंगनाच्या टीमने रिट्विट केला आहे. ओरिजनल व्हिडिओच्या ट्विटमध्ये 'तुमचे हिरो सावधरित्या निवडा' असं कॅप्शन दिलं गेलं आहे. तसंच सुशांतच्या व्हिडिओखाली खरं टॅलेंट असं लिहून आणि करिनाच्या व्हिडिओखाली घराणेशाही असं लिहून यांच्या अभ्यासाची तुलना केली गेली आहे. Choose your Heroes wisely pic.twitter.com/P2ULbbWA7z — swadeshi mojito (@desimojito) July 23, 2020 सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर कंगना रनौत सतत बॉलीवूडमधील घराणेशाही आणि मक्तेदारी बद्दल बोलताना दिसतेय. तिचं म्हणणं आहे की बॉलीवूडमधील मुव्ही माफिया बाहेरुन आलेल्या कलाकारांना त्रास देतात आणि सुशांत देखील याचाच शिकार झाला आहे. नुकतंच एका मुलाखतीमध्ये कंगनाने आदित्य चोप्रा, करण जोहर आणि महेश भट्ट यांच्यावर देखील धक्कायदायक आरोप लावले आहेत. याआधीही कंगनाने करण जोहरच्या कॉफी विथ करण या शोमध्ये करण घराणेशाहीचा प्रोत्साहन देत असल्याचं म्हटलं होतं. kangana ranaut team shares an old video of kareena kapoor khan

