सुशांत सिंह राजपूतच्या वडिलांनी मनोवैज्ञानिक सूसन वॉकरविरोधात दाखल केली तक्रार

मुंबई- सुशांत मृत्यु प्रकरणात दररोज नवनवीन घडामोडी घडत आहेत. आता सुशांतचे वडिल केके सिंह यांनी सुशांतवर उपचार करत असलेल्या मनोवैज्ञानिक सूसन वॉकरविरोधात मेडिकल नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. डॉक्टर सूसन वॉकर यांनी मिडियासमोर येऊन सुशांतसंबंधी बोलण्यास सुरुवात केली होती तसंच त्याच्या परिस्थितीचे डिटेल्स समोर आणले होते.

हे ही वाचा: मनोरंजन विश्वाला आणखी एक झटका, तेलुगु टीव्ही अभिनेत्रीची आत्महत्या

सुशांतच्या वडिलांनी मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडे तक्रार केली आहे. ज्यामध्ये म्हटलंय की, 'सुशांत सिंह राजपूत आणि नोंदणीकृत डॉक्टर सूसन वॉकर यांच्यामध्ये झालेलं कोणतंही कंसल्टेशन हे गोपनीय आहे. आणि याचा खुलासा केल्याने हे मेडिकल काउंसिलच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यासारखं आहे.'

Sushant Singh Rajput's father KK Singh filed a complaint to Medical Council of India stating, "any consultation between Sushant Singh Rajput & Registered Medical practitioner Susan Walker was strictly confidential & disclosure of same would be misconduct under IMC regulation." pic.twitter.com/ImOsddhEs1

— ANI (@ANI) September 8, 2020