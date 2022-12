By

Sushant SIngh Rajput Last Video: बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूचं प्रकरण दोन वर्षांनी पून्हा चर्चेत आहे. जेव्हा काही दिवसांपूर्वी ज्या कूपर हॉस्पिटलमध्ये सुशांतचे पोस्टमार्टम पार पडले होते तिथल्या कर्मचाऱ्यानं सुशांतची हत्या झाल्याचा दावा केला तेव्हा वातावरण पुन्हा तापलं अन् जोरदार चर्चा सुरु झाली.

सुशांतच्या बहिणीनं,काही सेलिबनी आणि चाहत्यांनी अभिनेत्याला न्याय मिळावा म्हणून मागणी केली. आजही सुशांतचे चाहते त्याची आठवण कढताना अनेकदा दिसतात. (Sushant SIngh Rajput Last Video viral,looking extremely sick in that video)

सुशांतच्या अचानक झालेल्या मृत्यूविषयी अनेकांच्या मनात विविध प्रश्न आहेत. सुशांतने खरंच आत्महत्या केलीय का की त्याची हत्या झालीय? हे गूढ अजूनही कायम दिसतंय. आता या सगळ्या प्रश्नां दरम्यान सुशांत सिंग राजपूतचा एक शेवटचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्याला पाहून चाहते भावूक झालेयत. या व्हिडीओत अभिनेत्याची अवस्था पाहून चाहत्यांचे डोळे पाणावलेयत.

सोशल मीडियावर सुशांत सिंग राजपूतचा हा व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसत आहे. या व्हिडीओला नेटकरी त्याचा शेवटचा व्हिडीओ म्हणताना दिसत आहेत. अर्थात अद्याप या गोष्टीतली सत्यता पडताळली गेलेली नाही की खरंच तो सुशांतचा शेवटच्या अस्वस्थ दिवसांतला व्हिडीओ आहे की नाही.

या व्हिडीओत सुशांतची अवस्था खूपच दयनीय दिसत आहे. तो खूप आजारी असल्या सारखा देखील वाटत आहे आणि स्वतःमध्येच कुठेतरी हरवल्यासारखा देखील दिसत आहे. त्याची ही अवस्था पाहून त्याचे चाहते मात्र आता त्याच्या आठवणीत भावूक झालेयत.

सुशांत सिंग राजपूतचा मृत्यू १४ जून,२०२० रोजी त्याच्या मुंबईतील फ्लॅटमध्ये झाला होता. सुरुवातीला आत्महत्या केल्यानं अभिनेत्याचं निधन झालं असं म्हटलं गेलं होतं पण नंतर त्याचे वडील केके सिंग यांनी याला 'एक कट' म्हटलं होतं. त्यांनी अभिनेत्याची तेव्हाची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीवर त्याला आत्महत्या करण्याला प्रवृत्त केल्याचा तसंच त्याची प्रॉपर्टी लुटल्याचा देखील गंभीर आरोप केला होता.