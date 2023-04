Sushmita Sen Ex-boyfriend Troll: सुश्मिता सेन गेल्या काही दिवसांपासून लाइमलाइटमध्ये आहे. काही दिवसांपूर्वी तिला आलेल्या हार्ट अटॅकमुळे ती चर्चेत आली होती. त्यानंतर तिच्या एक्स-बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल सोबत तिची पुन्हा वाढणारी जवळीकता देखील चर्चेचा विषय ठरली होती. त्यानंतरअभिनेत्रीनं कारमध्ये बसून अशी हरकत केली आता नेटकऱ्यांनी तिची शाळा घेतली आहे आणि अभिनेत्रीला सोशल मीडियावर जोरदार ट्रोल केलं जात आहे. (Sushmita Sen shopping with ex boyfriend, both arr trolled by trollers viral video)

सुश्मिता सेनचं रोहमन शॉल सोबत ब्रेकअप झालं होतं. रोहमन सोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर ललित मोदी सोबतच्या तिच्या अफेअरच्या बातम्या जोरदार व्हायरल झाल्या होत्या. पण त्यानंतर पुन्हा सुश्मिता रोहमन सोबत दिसू लागली. नुकतीच ती रोहमन शॉल आणि आपल्या छोट्या मुलीसोबत शॉपिंग करताना दिसली.

अभिनेत्री जसं शॉपिंग करुन दुकानाबाहेर आली तसं तिने पापाराझीसोबत बातचीत केली. अभिनेत्रीनं त्यावेळी लाल रंगाचा शॉर्ट टी-शर्ट आणि ब्लॅक पॅंट घातली होती, तिनं केसांचा बन बांधला होता. आणि चेहऱ्यावर तिचा नेहमीचा आवडता ब्राऊन कलरचा गॉगल घातला होता.

शॉपिंग केल्यानंतर अभिनेत्रीनं आपल्या कारमध्ये बसताना प्लास्टिकची पाण्याची रिकामी बाटली गाडीबाहेर फेकली. अर्थात ती स्वतः व्हिडीओत ती बाटली फेकताना दिसत नाहीय. पण कळतंय की ती तिनंच गाडीत बसल्यावर फेकली आहे.

यामुळे आता ट्रोलर्स तिच्या या हरकतीवरनं तिला ट्रोल करु लागले आहेत. एकानं लिहिलं आहे की,'सुश्मितानं प्लास्टिकची बाटली रस्त्यावर फेकली. ही रोल मॉडेल आहे आणि रस्त्यावर हीच घाण करण्यास प्रोत्साहन देतेय'. दुसऱ्या एका ट्रोलरने लिहिलं आहे की,'ही मिस युनिव्हर्स होती ना आणि एवढं बेसिक ज्ञान हिला नाही. स्वच्छतेविषयी यांना जागरुक रहायला हवं. यांच्याकडून असा गलिच्छपणा नक्कीच अपेक्षित नाही'.

या व्हिडीओत सुश्मिताच्या सोबत असलेला तिचा एक्स बॉयफ्रेंड देखील ट्रोल झाला आहे. तो सुश्मितासाठी दुकानाचा दरवाजा खोलताना दिसत आहे तर पुढे गाडीचा दरवाजा उघडताना दिसत आहे.

त्यामुळे लोकांनी त्याला त्याच्या हेल्पफुल नेचरमुळे ट्रोल केलं आहे. एकानं लिहिलं आहे,'हा बॉयफ्रेंड कमी बॉडीगार्ड जास्त वाटतोय'. तर एकानं थेट सवाल केला की,'ललित मोदीसोबत ब्रेकअप झाला का?'