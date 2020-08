अभिनेत्री स्वरा भास्करने रिया चक्रवर्तीची दहशतवादी कसाबसोबत केली तुलना

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु प्रकरणात रिया चक्रवर्ती, तिचं कुटुंब, आणि तिच्या काही जवळच्या व्यक्ती या संशयित आहेत. सीबीआय आणि ईडी या प्रकरणाचा तपास करत असताना आता ड्रग्समुळे या प्रकरणात नारकोटिक्स ब्युरोची देखील एंट्री झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सोशल मिडियावर रिया चक्रवर्ती विरोधात लोक वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा करत आहेत. म्हणूनंच अभिनेत्री स्वरा भास्करने यावर तिचा राग व्यक्त केला आहे.

सोशल मिडियावर तसंच मिडियामध्ये रिया चक्रवर्तीच्या बाबतीत अनेक गोष्टी बोलल्या जात आहेत मात्र अभिनेत्री स्वरा भास्करने जे म्हटलंय ते वाचून तुम्हाला धक्का बसेल. स्वराने रिया चक्रवर्तीची तुलना थेट 26/11 चा दहशतवादी अजमल कसाबसोबत केली आहे. पण तिला नेमकं काय म्हणायचं आहे ते तिने तिच्या ट्विटमधून मांडलं आहे. स्वराने ट्विट करत लिहिलं आहे, 'मला नाही वाटत की अजमल कसाब पण मिडियावर एवढा Witch hunt चा विषय बनला असेल जेवढी आत्ता रिया चक्रवर्ती मिडिया ट्रायर सहन करत आहे. भारतीय माध्यमांना लाज वाटली पाहिजे. हा विषारी उन्माद सहन करणा-या लोकांची पण लाज वाटते.'

I don’t think even #Kasab was subjected to the kind of witch-hunt on media.. & media trial that #RheaChakrobarty is being subjected to! Shame on Indian Media.. Shame on us for being a toxic voyueristic public consuming this poisonous hysteria.. #RheaDrugChat #SushantSinghRajput

— Swara Bhasker (@ReallySwara) August 26, 2020