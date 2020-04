पंतप्रधानांच्या लाईट बंद ठेवण्याच्या आवाहनावर तापसी पन्नूची प्रतिक्रिया, नेटक-यांनी केलं ट्रोल..

मुंबई- दक्षिण भारतीय सिनेमांनंतर बॉलीवूडमध्ये एंट्री घेऊन नावारुपाला आलेली अभिनेत्री तापसी पन्नू सोशल मिडीयावर चांगलीच ऍक्टीव्ह असते..आता तर तीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनवर तिची प्रतिक्रिया दिली आहे..या प्रतिक्रियेमुळे तिला ट्रोलर्सचा सामन करावा लागत आहे..काल ३ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ एप्रिल रविवार रोजी रात्री ९ वाजता देशातील नागरिकांना घरातले लाईट बंद ठेवण्याचं आवाहान केलं आहे..तसंच दिवे, मेणबत्ती किंवा इतर कशाद्वारेही ९ मिनिटं प्रकाश करण्याचं आवाहन केलं आहे..

अभिनेत्री तापसी पन्नूने तिच्या ट्वीटर अकाऊंटवरुन ट्वीट करत असं लिहिलं आहे की, 'आता हे नवीन टास्क आलं आहे..yay yay yay..' असं ट्वीट तापसीने केलं आहे..तिच्या या ट्वीटवर काही क्षणातंच हजारोंच्या संख्येने कमेंट्स आल्या आहेत..यातील जास्तीत जास्त कमेंट्स या तिला ट्रोल करणा-.या आहेत..

तर दुसरीकडे अभिनेत्री कंगना रणौतची बहीण रंगोली चंदेलने पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचं स्वागत केलं आहे..ती म्हणतेय, की 'पंतप्रधानांच्या या निर्णामुळे मी आनंदी आहे..पंतप्रधान आपल्या भावनांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत..आणि आपल्याला हे सगळ्याप्रकारे व्यवस्थित करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत..' तसंच तिने केलेल्या या ट्वीटमध्ये शेवटी 'जय श्री राम' असं देखील म्हटलं आहे..

very fortunate to have a leader like @narendramodi ji,after today’s PM speech I am very confident we will win the fight against Corona, let’s all light diyas Sunday 9pm,to mark our togetherness and love for each other and this nation, anti national ki phat chuki hai, ignore them

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 3, 2020