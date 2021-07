'तारक मेहता..'मधील 'रोशन सोढी' प्रेग्नंट? मालिका सोडणार असल्याची चर्चा

'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ही छोट्या पडद्यावरील सर्वांत लोकप्रिय मालिका गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. या मालिकेत नट्टू काकाची भूमिका साकारणारे अभिनेते घनश्याम नायक यांना कर्करोग झाल्याने त्यांनी काही दिवस सुट्टी घेतली आहे. त्यानंतर आता मालिकेत रोशन सोढीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री जेनिफर मिस्त्री बन्सिवाल Jennifer Mistry ही गरोदर असल्यामुळे मालिका सोडणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली आहे. या सर्व चर्चांवर आता खुद्द जेनिफरने मौन सोडलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तिने सर्व चर्चांवर उत्तर दिलं आहे. (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Jennifer Mistry reacts on rumours that she is quitting show )

'मी तारक मेहता का उल्टा चष्मा ही मालिका सोडल्याची चर्चा सुरु झाल्यापासून मला अनेकांचे फोन कॉल्स आणि मेसेज येत आहेत. काहींनी तर मला मी गरोदर आहे का, असाही प्रश्न विचारला आहे. मात्र सत्य या सर्व गोष्टींपासून खूप वेगळं आहे. माझी तब्येत गेल्या काही दिवसांपासून बरी नाही. माझ्या पायाला दुखापत झाल्याने मी चालू शकत नाहीये. त्यामुळे मी दमणला सुरू असलेल्या शूटिंगला जाऊ शकले नव्हते. मी माझ्या टीमशी सतत संपर्कात असून त्यांना कोणतीच समस्या नाही. स्वत:च काही गोष्टींचा विचार करून लोक अशा उलटसुलट चर्चा का करतात, मला माहित नाही', असं जेनिफर म्हणाली.

गेल्या काही महिन्यांत या मालिकेतील काही कलाकारांमध्येही बदल झाले आहेत. अंजली भाभीची भूमिका साकारणाऱ्या नेहा मेहताची जागा अभिनेत्री सुनन्या फौजदारने घेतली. तर सोढीची भूमिका साकारणाऱ्या गुरचरण सिंगची जागा बलविंदर सिंग सुरी यांनी घेतली.