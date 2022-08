By

Taarak Mehta Ka Ooltah Chahsmah: छोट्या पडद्यावरची प्रसिद्ध मालिका 'तारक मेहता'ला जणू ग्रहणच लागलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या मालिकेतील गाजलेल्या भूमिका साकारणारे कलाकार एकामागून एक बाहेर पडताना दिसत आहे. यावरनं जोरदार चर्चा रंगली आहे,आणि ती आपल्यापासून काही लपून राहिली नाही. दयाबेन आणि तारक मेहता या दोन व्यक्तिरेखांनी तर या मालिकेच्या चाहत्यांच्या मनावर गेली अनेक वर्ष राज्य केलं. (Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah- Jethalal Exit, going US? New twist...)

पण अचानक यांच्या एक्झिटनं मालिकेच्या निर्मात्यांपासून चाहत्यांपर्यंत सगळेच हैराण असताना आता नवीन बातमी कळतेय की मालिकेत जेठालाल ही मध्यवर्ती व्यक्तिरेखा साकारणारे उरले-सुरले दिलीप जोशी देखील मालिकेपासून दूर जाण्याचा विचार करतायत. म्हणजे एका कारणामुळे तशी चर्चा रंगली आहे. आधीच निर्माते असित मोदी तारक मेहता आणि दयाबेन व्यक्तिरेखांसाठी रीप्लेसमेंट शोधताना हैराण झालेत त्यात आता दिलीप जोशी म्हणजे जेठालालला काय झालं हा विचार सर्वसामान्यांच्या मनात येईलच. तर चला,जाणून घेऊया का रंगलीय जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी मालिकेतून एक्झिट होतायत अशी चर्चा.

तर सुरुवातीला जेठालाल यांची मालिकेतून एक्झिट होतेय या बातमीनं हिरमुसलेल्या मालिकेच्या चाहत्यांसाठी इथं स्पष्ट करतो की जेठालाल अमेरिकेला चाललेयत पण मालिकेतील एक भाग म्हणून असं देखील कानावर पडत आहे. तर मालिकेतला एक भाग असा चित्रित करण्यात आलाय ज्यात नट्टू काका आणि बाघा आपल्या मालकासाठी खूप खूश असतात. त्यांना आपल्या मालकासोबत एक सरप्राइज शेअर करायचे असते. पण ते सहज त्यांना तसं सांगायचं नसतं. सुरुवातीला दोघे मिळून जेठालालचं स्वागत करतात. आणि मग ते असे रिअॅक्ट का होतायत यामुळे जेठालाल संभ्रमात पडतात.

तेव्हा जेठालालला बाघा आणि नट्टू काकांवर संशय येतो की हे नेमकं माझ्यापासून काय लपवत आहेत. बाघा आणि नट्टू काका उगाचच डान्स करायला सुरुवात करतात ज्यानं जेठालाल हैराण होतो. मग शेवटी दोघे, जेठालालला त्याच्या अेरिकेला जाण्याच्या संधीविषयी बोलतात. पण आता इथेच एपिसोड थांबवल्यामुळे चर्चा रंगली की जेठालालही एक्झिट होतायत की काय. जेठालाल अमेरिकेला गेलेले दाखवणार म्हणजे ही व्यक्तिरेखा देखील इथेच थांबणार की काय असं लोक बोलताना दिसत आहेत.

त्यामुळे आता नवीन भागातच हे अमिरेका प्रकरण का दाखवलंय, नक्की हा मालिकेतला ट्वीस्ट असेल की जेठालाल उर्फ दिलीप जोशींची मालिकेतून एक्झिट हे जाणून घेण्यासाठी आता चाहते उत्सुकही आहेत आणि त्यांना थोडी चिंताही लागून राहिली आहे.कारण उरली-सुरली मालिकेतील पॉप्युलर व्यक्तिरेखा निघून गेली तर मग मजाच काय असाही विचार सध्या लोकांच्या मनात घोळत आहे.