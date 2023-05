Dilip Joshi: 'हम आपके है कौन' केला आणि मला वाटलं आपलं नशीब पालटलं; पण प्रत्यक्षात झालं उलटंच..

Dilip Joshi: गेली १४ वर्षे निखळ मनोरंजन करणारी आणि घराघरात पोहोचलेली मालिका म्हणजेच 'तारक मेहता उलटा चश्मा'. या मालिकेतील प्रत्येक कलाकार आपल्याला आपल्या घरातला वाटू लागला आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे 'जेठालाल'.

हे पात्र साकारणारे अभिनेते दिलीप जोशी यांनी हिंदी आणि गुजराती भाषेत अनेक भूमिका केल्या आहेत. ते स्वतः एक रंगकर्मी असून गुजराती रंगभूमीवर त्यांचे भरीव योगदान आहे. पण तारक मेहता मालिकेतून ते घराघरात पोहोचले.

त्यांची 'हम आपके है कोन' या चित्रपटातील भूमिका ही प्रचंड गाजली आणि लोकांच्या लक्षात ही राहिली. या चित्रपटानंतर आपलं आता नशीबच पालटलं असं दिलीप जोशी यानं वाटलं होतं. कारण तयानंतर झालं सगळं उलटच.. त्यांचा खरा संघर्ष त्या चित्रपटानंतरच सुरू झाला. त्याच विषयी ते एका मुलाखतीत बोलले आहेत.

नुकत्याच एका मुलाखतीत बोलताना दिलीप यांनी आपल्या संघर्षाच्या काळाबद्दल माहीती दिली. यावेळी त्यांनी 'हम आपके है कोन' या चित्रपटाचा आवर्जून उल्लेख केला. ते म्हणाले की, ''१९९२ साली माझी मुलगी नियतीचा जन्म झाला. त्यावेळी माझ्या बँक खात्यात केवळ २५००० रुपये होते, त्यापैकी १३ ते १५ हजार हे हॉस्पिटलचे बील देण्यात गेले. त्यावेळी मी फक्त नाटक करत होतो ज्यासाठी मला प्रत्येक शोमागे ४०० ते ४५० रुपये मिळायचे.''

''त्यावेळी मला 'हम आपके है कौन'सारखा चित्रपट मिळाला अन् मला वाटलं, आता माझा स्ट्रगल संपला. आता आपलं नशीब पालटलं.. आता खरे चांगले दिवस येतील. पण तसं काहीच झालं नाही. या चित्रपटानंतर सगळं उलटच घडलं. चित्रपट सुपरहीट झाला पण माझी अवस्था मात्र बिकट झाली. त्या चित्रपटानंतर मला काम मिळायचं बंद झालं.''असं ते या मुलाखतीत म्हणाले.



दिलीप जोशी हे उत्तम रंगकर्मी आहेत. गेली अनेक वर्ष ते नाट्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत. 'हम आपके है कोन' नंतर जेव्हा त्यांना काम मिळत नव्हतं तेव्हा त्यांनी मनोरंजन क्षेत्र सोडण्याचा ही निर्णय घेतला होता. पण त्यानंतर त्यांनी काही छोट्या मोठ्या भूमिक केल्या आणि 2008 मध्ये त्यांना 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' ही मालिका मिळाली आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचं नशीब पालटलं.