अवॉर्ड मिळाला म्हणून हुरळून जाऊ नकोस.. Tejaswini Pandit कोणाला म्हणाली?

Tejaswini Pandit News: अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असते. नुकत्याच झालेल्या एका पुरस्कार सोहळ्यात एका अभिनेत्याला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून पुरस्कार मिळाला.

त्या अभिनेत्याला तेजस्विनीचे कान पकडले आहेत आणि अभिनेत्याला शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत. हा अभिनेता अथांग वेबसिरीजमध्ये प्रमुख भूमिका साकारलेला धैर्य घोलप.

(Tejaswini Pandit latest post about marathi actor who got best actor award)

तेजस्विनीने अभिनंदन करताना धैर्यला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तेजस्विनी म्हणाली.."सर्वप्रथम Sorry तुझ्या अत्यंत महत्वाच्या क्षणी मी सोबत नव्हते.

कुठे आहे तेही माहीत आहेच तुला, तरी ह्याला appreciation पोस्ट म्हणू का काय माहित नाही पण अभिमानाची पोस्ट नक्कीच आहे. माझ्या लाइफची History repeat होतेय असं वाटून गेलं."

तेजस्विनी पुढे लिहिते.." मी जेंव्हा इंडस्ट्रीत आले माझी सुरुवात character roles पासून झाली...अनेक roles केले पण lead role देण्यासाठी कुणी विश्वास नाही दाखवला...पण पहिली वेळ कधीतरी यावी लागते, येतेच...

अशोक समर्थ ह्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेऊन मला एका सिनेमात lead role दिला. सिनेमा होता वावटळ...

त्या सिनेमातल्या रोल ने मला माझ्या आयुष्यातलं पाहिलं BEST ACTRESS चा nomination दिलं, Award ही मिळालं Best Actress चा... पहिलं वाहिलं खासंच असतं नाही...?!"

तेजस्विनी पुढे लिहिते.. "आणि आज धैर्य च्या बाबतीत सेम घडताना बघतेय... अथांगसाठी onscreen आणि offscreen दोन्हीसाठी त्याने प्रचंड मेहनत घेतली. मला अजूनही आठवतंय त्याला cast करताना मला आणि संतोषला खूप विरोध पत्करावा लागला....

काहीजण म्हणाले अगं नाव असलेला नट घे, काही म्हणाले त्याला lead चा experience नाही (आजपर्यंत उलगडलं नाही, experience घेतल्याशिवाय experience कसा येतो ?! ) काही म्हणाले अगं insta followers असतील अश्याला घे (हल्ली तुमच्या followers वरुन casting होतं मग टॅलेंट असो नसो फरक पडत नाही).

पण मी आणि संतोष अडून राहिलो. ह्यात अक्षय ने खंबीरपणे आमची साथ दिली. आमच्यावरच्या विश्वासावर त्याने विश्‍वास ठेवला आणि finally तेंव्हा धैर्य cast झाला... आज आपल्या कामाने, त्याच्या dedication ने, स्वबळावर जेंव्हा तो BEST ACTOR म्हणून अवॉर्ड मिळवतो

आणि शेवटी तेजस्विनी लिहिते, तुला "अथांग" शुभेच्छा तुझ्या पुढच्या वाटचालीसाठी. अवॉर्ड मिळाला म्हणून हुरळून जाऊ नकोस. मेहनत करणं सोडू नकोस.

प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजव...awards will follow देव बरे करो. Congratulations My Love" अशा शब्दात तेजस्विनीने धैर्यला शुभेच्छा दिल्यात.