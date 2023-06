Tejaswini Pandit: इतरांच्या गोष्टीत नाक खुपसू नये.. 'आदिपुरुष' रिलीज होताच तेजस्विनीची सूचक पोस्ट..

By

गेली काही दिवस वादाच्या भोवऱ्यात अडलेला 'आदिपुरुष' सिनेमा अखेर प्रदर्शित झाला आहे. आज संपूर्ण भारतात 'आदिपुरुष' चीच चर्चा आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी लोक पहाटेपासूनच तयार होते.

'आदिपुरुष'ने स्वतःची वेगळीच क्रेझ निर्माण केली आहे. आधी टीकेचा धनी झालेला हा चित्रपट आज लोकांना भावतो आहे. त्यामुळे चित्रपटाच्या ओपनिंगलाच आज जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे.

ओम राऊत दिग्दर्शित या सिनेमात प्रभू श्रीरामाची भूमिका प्रभासने केलीय तर सीतेची भूमिका केलीय. तर लक्ष्मणच्या भूमिकेत आहे सनी सिंग. पण मराठी प्रेक्षकांसाठी एक मोठा धक्का होता जेव्हा चित्रपट पाहताना अचानक अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित पडद्यावर झळकली.

(Tejaswini Pandit shared post about adipurush movie and her role shurpanakha)

होय हे खरं आहे. तेजस्विनी पंडित देखील 'आदिपुरुष' चित्रपटात आहे. विशेष म्हणजे ती रावणाच्या बहिणीच्या म्हणजेच 'शुर्पणखा'च्या भूमिकेत आहे. तिची ही भूमिका सर्वांनाच चकित करून केली. बॉलीवुडच्या सर्वाधिक बजेट असलेल्या चित्रपटात मराठी अभिनेत्री दिसल्याने तिचं प्रचंड कौतुक होत आहे.

आता अभिनेत्रीने स्वतःच याबाबत एक पोस्ट शेयर केली आहे. आजपर्यंत तेजस्विनी या भूमिकेबद्दल कुठेही बोलली नव्हती. अगदी ती सोशल मीडियावर इतकी सक्रिय असूनही तिने कधीच याची कल्पना दिली नाही. आता अचानक हा सुखद धक्का प्रेक्षकांना दिल्यानंतर तिने एक पोस्ट शेयर केली आहे.





यावेळी तेजस्विनीने तिचा 'शूर्पणखा' भूमिकेतील फोटो शेयर करत एक भन्नाट कॅप्शन दिले आहे. तेजस्विनी म्हणते, 'आयुष्यात कधी केलं नाही, ते चित्रपटात करून घेतलं... म्हणून इतरांच्या गोष्टीत नाक खुपसू नये.. मला 'आदिपुरुष चित्रपटात "शूर्पणखा" म्हणून पाहा..'' अशी पोस्ट तिने शेयर केली आहे.

या पोस्टवर अनेकांनी तिचं कौतुक करत तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तिची ही पोस्ट आणि भूमिका सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे.