By

Box Office: बॉक्सऑफिसवर आज दोन बड्या स्टार्सचे सिनेमे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत, यात पहिला आहे अक्षय कुमार आणि जॅकलिन फर्नांडिसचा 'रामसेतू' आणि दुसरा अजय देवगण आणि सिद्धार्थ मल्होत्राचा 'थॅंक गॉड'. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही सिनेमांविषयी जोरदार चर्चा रंगली आहे. तर दोन्ही सिनेमांचे ट्रेलर इंटरनेटवर जोरदार व्हायरल झाले आहेत. पण बॉक्सऑफिसवर हे दोन्ही सिनेमे ओपनिंग डे ला काय कमाल करतील, कोण राहिल कोणाच्या पुढ, काय म्हणत आहेत ट्रेड तज्ञ? चला,जाणून घेऊया.(Thank God and Ram Setu movie day 1 boxoffice collection,who is beating whom.)

हेही वाचा: Alia Bhatt: आलियानं कशी साजरी केली लग्नानंतरची पहिली दिवाळी?, लेटेस्ट फोटो शेअर करत म्हणाली...

ट्रेड तज्ञ सुमित काडेलनं सांगितलं की, अक्षय कुमारचा 'रामसेतू' ओपनिंग डे ला १५ ते १७ करोड कमावू शकतो. तर अजय देवगण,रकुल प्रीत आणि सिद्धार्थ मल्होत्राचा 'थॅंक गॉड' ओपनिंग डे रोजी १० ते १२ करोडचा बिझनेस करेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

सुमित काडेल यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे- ''दोन्ही सिनेमांचे अॅडव्हान्स बुकिंग दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या मानानं खूप कमी राहिलं आहे. पण अजूनही स्पॉट बुकिंग होऊ शकतं. अजय देवगणचा 'थॅंक गॉड' वादात सापडल्यामुळे बॉक्सऑफिसवर डगमगताना दिसत आहे, तर अक्षय कुमारच्या 'रामसेतु'ला मात्र लोकांचा प्रतिसाद चांगला मिळत आहे''.

हेही वाचा: Santosh Juvekar: 'उपकार नको आणि भोचकपणा तर अजिबातच नको.., संतोषची दिवाळी शुभेच्छांची पोस्ट चर्चेत

थॅंक गॉड सिनेमा हा एक कौटुंबिक सिनेमा असल्यामुळे कदाचित लोक याला अधिक पसंती देतील असा अंदाज देखील वर्तवला जात आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर भले सिनेमाच्या विरोधात आवाज उठवला जात असला तरी बॉक्सऑफिसचे आकडे वेगळे असू शकतात. पण सध्या तरी ट्रेड तज्ञांच्या मते 'रामसेतू' सिनेमाच बॉक्सऑफिसवर अधिक कमाई करत पुढे जाऊ शकतो असं बोललं जात आहे.