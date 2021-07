'कपिल शर्मा शोचा' प्रोमो व्हायरल, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

मुंबई - कोरोनामुळे मनोरंजन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर संकटाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यात अनेक कार्यक्रम बंद पडले होते. दरम्यानच्या काळात ज्या कार्यक्रमाचे चित्रिकरण सुरु झाले त्यातील कलाकारांना कोरोनानं ग्रासलं. यामुळे पुन्हा त्या कार्यक्रमाचे शुटिंग थांबवण्यात आले. यावेळी कित्येक सेलिब्रेटी कलाकारांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. अशा कलाकारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांना मदतीचे आवाहनही केले होते. द कपिल शर्मा शो (the kapil sharma show) हा मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वात लोकप्रिय कार्यक्रम त्यालाही कोरोनाचा फटका बसला होता.(the kapil sharma show new season first promo video out watch now yst88)

खुद्द कपिलनं हा शो पुन्हा सुरु असणार असल्याची माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली होती. त्यावेळी त्यानं त्या शो मध्ये सहभागी होणाऱ्या कलाकारांबरोबरचा एक सेल्फीही शेयर केला होता. त्याला प्रेक्षकांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला होता. काही दिवसांपासून कपिलच्या शोच्या जुन्या एपिसोडचे रिपिट टेलिकास्ट दाखविण्यात येत होते. त्यालाही प्रतिसाद मिळत होता. मात्र प्रेक्षक नव्यानं हा शो कधी सुरु होणार अशी विचारणा करत होते. त्याला कपिलनं उत्तर दिलंय ते त्याच्या शो चा प्रोमो शेयर करुन.

कपिलनं जो व्हिडिओ शेयर केला आहे त्यात त्यानं फॅन्सला व्हॅक्सिन घेऊन शो मधील आपलं सीट बुक करावं असं आवाहनंही केलं आहे. काही दिवसांपूर्वी आपण हा शो पुन्हा सुरु करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी त्याच्याबरोबरच्या स्टारकास्टचे फोटोही व्हायरल झाले होते. तेव्हापासून शो चे चाहते उत्सुक आहेत. ते म्हणजे हा शो कधी सुरु होणार असा प्रश्नही त्यांनी कपिलला विचारला होता. आता या कार्यक्रमाचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

या प्रोमोमध्ये कपिल शर्मा शिवाय भारती सिंगनही आपल्या इंस्टावरुन त्याचा व्हिडिओ शेयर केला आहे. त्यात स्टारकास्टनं व्हॅक्सिन घेतल्याचा फोटो व्हायरल करण्यात आला आहे. कपिलनं म्हटलं आहे की, आमच्या सर्वांची सीट कंफर्म झाली आहे. त्याचे कारण आम्ही कोरोनाचे व्हॅक्सिन घेतले आहे. आता तुम्ही सर्वजणही कोरोनाचं व्हॅक्सिन घ्या.