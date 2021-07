'तु गुंडासारखा दिसतोस' काकांची प्रतिक्रिया, रितेशचा 'कडक' व्हिडिओ

मुंबई - बॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता रितेश देशमुख (riteish deshmukh) हा त्याच्या वेगळेपणासाठी प्रख्यात आहे. तो आणि त्याची पत्नी जेनेलिया हे दोघेही वेगवेगळ्या प्रकारचे फनी व्हिडिओ शेयर करुन प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसतात. काही दिवसांपूर्वी रितेशनं त्याच्या मुलांसमवेत एक व्हिडिओ शेयर केला होता. त्यात त्यानं एक कार भरधाव वेगानं येताना दाखवली होती. ती कार रस्त्यातील इतर कारलाही धड़का देत होती. यावर मुलं म्हणतात, बाबा, आई आली....हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. (riteish deshmukh video viral uncle says you are like a gunda yst88)

आता रितेशचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यात त्याला एका काकांनी गंमतीशीर कॉमेंट केली आहे. मात्र त्यामुळे नाराज न होता त्यानं त्या काकांशी शेक हँण्ड केलं आहे. सध्या हा व्हि़डिओ चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यातून रितेश किती नम्र आणि आदरशील आहे हे त्यातून दिसते आहे. त्याच्या चाहत्यांनी देखील या स्वभावाचे कौतूक केले आहे. रितेश त्याच्या सेन्स ऑफ ह्युमरसाठीही प्रसिद्ध आहे.

विरल भयानीनं हा व्हिडिओ व्हायरल केला आहे. त्यात आपण पाहू शकतो की, एक म्हातारे आजोबा रितेशला भेटतात. आणि ते त्याच्याशी हस्तांदोलन करतात. आणि त्याला म्हणतात तु तुझ्या चेहऱ्यावरचा मास्क काढ. त्यावेळी ते आजोबा म्हणतात, तु आता गुंडासारखा दिसतो आहे. यावर रितेशनं त्यांच्याशी एक दोनवेळा शेक हँड केला. त्यानंतर तो आपल्या गाडीत बसून निघून गेला.

रितेशच्या व्हिडिओवर त्याच्या चाहत्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युझर्सनं लिहिलं आहे की, मी रितेश आणि जेनेलियाला भेटलो आहे. हे दोघेही अतिशय गोड आहेत. एकानं लिहिलं आहे की, मला आता वाटलं की, आजोबा आता गाडीतच बसायचं म्हणतात की काय, रितेशच्या चाहत्यांनी देखील हा व्हिडिओ इंजॉय केला आहे.